Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США - РИА Новости, 15.09.2025
12:49 15.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США
Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США
Никаких подвижек в части проведения трёхстороннего саммита России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких подвижек в части проведения трёхстороннего саммита России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". "Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном трехстороннем саммите РФ, США, Украина и о том, есть ли договоренности по такой встрече. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США

Песков: подвижек в проведении саммита России, Украины и США пока нет

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких подвижек в части проведения трёхстороннего саммита России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро".
"Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном трехстороннем саммите РФ, США, Украина и о том, есть ли договоренности по такой встрече.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
