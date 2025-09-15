https://ria.ru/20250915/peskov-2042012530.html

Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США

Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США

2025-09-15T12:49:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких подвижек в части проведения трёхстороннего саммита России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". "Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном трехстороннем саммите РФ, США, Украина и о том, есть ли договоренности по такой встрече. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

