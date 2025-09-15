https://ria.ru/20250915/peskov-2042012530.html
Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США
Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США - РИА Новости, 15.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США
Никаких подвижек в части проведения трёхстороннего саммита России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:49:00+03:00
2025-09-15T12:49:00+03:00
2025-09-15T12:49:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких подвижек в части проведения трёхстороннего саммита России, Украины и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". "Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном трехстороннем саммите РФ, США, Украина и о том, есть ли договоренности по такой встрече. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250915/ukraina-2041960800.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможном саммите России, Украины и США
Песков: подвижек в проведении саммита России, Украины и США пока нет