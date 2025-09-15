https://ria.ru/20250915/peskov-2042012260.html

В Кремле оценили итоги выборов в России

В Кремле оценили итоги выборов в России - РИА Новости, 15.09.2025

В Кремле оценили итоги выборов в России

Выборы в России прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о результатах выборов в Единый день голосования 2025 года. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:47:00+03:00

2025-09-15T12:47:00+03:00

2025-09-15T12:47:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

единый день голосования — 2025

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о результатах выборов в Единый день голосования 2025 года. "Мы ориентируемся в данном случае на заявления наших правоохранителей, на заявления, в первую очередь, ЦИКа. Судя по этим заявлениям, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Выборы прошли успешно", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы в ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

https://ria.ru/20250915/yavka--2041986745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, единый день голосования — 2025, общество