Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе

Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе - РИА Новости, 15.09.2025

Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казахстан 16-19 сентября, где в среду в Астане выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T20:04:00+03:00

2025-09-15T20:04:00+03:00

2025-09-15T20:44:00+03:00

казахстан

астана

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казахстан 16-19 сентября, где в среду в Астане выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви. "Как ожидается, во вторник, 16 сентября, Святейший Владыка прибудет в Астану. Семнадцатого сентября в столице Казахстана предстоятель Русской православной церкви выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - сказано в сообщении на сайте РПЦ. Согласно программе визита, в четверг патриарх Кирилл совершит молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны. В ходе визита также запланированы посещение храмов, совершение богослужений, общение с духовенством и паствой Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, отметили в пресс-службе патриарха.VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 16-18 сентября – на нем ожидают духовных лидеров из более чем 60 стран. Тема форума - "Диалог религий: синергия во имя будущего".

