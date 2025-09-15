https://ria.ru/20250915/patriarkh-2042104592.html
Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе
Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе - РИА Новости, 15.09.2025
Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казахстан 16-19 сентября, где в среду в Астане выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казахстан 16-19 сентября, где в среду в Астане выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви. "Как ожидается, во вторник, 16 сентября, Святейший Владыка прибудет в Астану. Семнадцатого сентября в столице Казахстана предстоятель Русской православной церкви выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - сказано в сообщении на сайте РПЦ. Согласно программе визита, в четверг патриарх Кирилл совершит молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны. В ходе визита также запланированы посещение храмов, совершение богослужений, общение с духовенством и паствой Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, отметили в пресс-службе патриарха.VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 16-18 сентября – на нем ожидают духовных лидеров из более чем 60 стран. Тема форума - "Диалог религий: синергия во имя будущего".
