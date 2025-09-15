Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе
20:04 15.09.2025 (обновлено: 20:44 15.09.2025)
Патриарх Кирилл посетит Казахстан на этой неделе
казахстан
астана
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казахстан 16-19 сентября, где в среду в Астане выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви. "Как ожидается, во вторник, 16 сентября, Святейший Владыка прибудет в Астану. Семнадцатого сентября в столице Казахстана предстоятель Русской православной церкви выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - сказано в сообщении на сайте РПЦ. Согласно программе визита, в четверг патриарх Кирилл совершит молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны. В ходе визита также запланированы посещение храмов, совершение богослужений, общение с духовенством и паствой Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, отметили в пресс-службе патриарха.VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 16-18 сентября – на нем ожидают духовных лидеров из более чем 60 стран. Тема форума - "Диалог религий: синергия во имя будущего".
казахстан
астана
Новости
казахстан, астана, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Казахстан, Астана, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Казахстан 16-19 сентября, где в среду в Астане выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви.
"Как ожидается, во вторник, 16 сентября, Святейший Владыка прибудет в Астану. Семнадцатого сентября в столице Казахстана предстоятель Русской православной церкви выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - сказано в сообщении на сайте РПЦ.
Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского
14 сентября, 16:45
Согласно программе визита, в четверг патриарх Кирилл совершит молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны.
В ходе визита также запланированы посещение храмов, совершение богослужений, общение с духовенством и паствой Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, отметили в пресс-службе патриарха.
VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 16-18 сентября – на нем ожидают духовных лидеров из более чем 60 стран. Тема форума - "Диалог религий: синергия во имя будущего".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Патриарх Кирилл подтвердил, что его отец крестил Путина
12 сентября, 13:40
 
