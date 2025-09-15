Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии прорабатывают планирование операции НАТО для укрепления фланга - РИА Новости, 15.09.2025
10:42 15.09.2025
В Финляндии прорабатывают планирование операции НАТО для укрепления фланга
В Финляндии прорабатывают планирование операции НАТО для укрепления фланга - РИА Новости, 15.09.2025
В Финляндии прорабатывают планирование операции НАТО для укрепления фланга
Планирование операции НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry) в Финляндии прорабатывается, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Планирование операции НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry) в Финляндии прорабатывается, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен. Финский премьер Петтери Орпо заявил в субботу, что укрепление восточного фланга НАТО в рамках операции "Восточный страж" будет распространяться и на Финляндию. "Прорабатывается план того, что на практике означает Eastern Sentry для Финляндии", - сказал Хяккянен газете Helsingin Sanomat. По его словам, Финляндия принимает в этом "активное участие". В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Финляндии прорабатывают планирование операции НАТО для укрепления фланга

В Финляндии прорабатывают планирование операции НАТО "Восточный страж"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Планирование операции НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry) в Финляндии прорабатывается, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.
Финский премьер Петтери Орпо заявил в субботу, что укрепление восточного фланга НАТО в рамках операции "Восточный страж" будет распространяться и на Финляндию.
"Прорабатывается план того, что на практике означает Eastern Sentry для Финляндии", - сказал Хяккянен газете Helsingin Sanomat.
По его словам, Финляндия принимает в этом "активное участие".
В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
