ВВС Франции и Польши приняли участие в операции "Восточный страж"

ВВС Франции и Польши приняли участие в операции "Восточный страж" - РИА Новости, 15.09.2025

ВВС Франции и Польши приняли участие в операции "Восточный страж"

Французский истребитель Rafale и польский вертолет были задействованы 13 сентября в первой операции в рамках инициативы НАТО "Восточный страж"

БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Французский истребитель Rafale и польский вертолет были задействованы 13 сентября в первой операции в рамках инициативы НАТО "Восточный страж", говорится в опубликованном на сайте альянса заявлении. "НАТО менее чем через день после объявления о начале операции ("Восточный страж" - ред.) направило свой первый самолет для защиты своего воздушного пространства в рамках этой программы, что является новым мероприятием по дальнейшему укреплению системы противовоздушной обороны для защиты всех союзников. Французский истребитель Rafale, один из трех, недавно прибывших в Польшу, и польский вертолет отреагировали на угрозу 13 сентября", - сказано в документе. В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

