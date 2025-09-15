https://ria.ru/20250915/muzhchina-2042064540.html
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ, умер в воронежской больнице
2025-09-15T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе БПЛА 7 сентября, скончался в воронежской больнице, сообщил губернатор Александр Гусев. "Наш регион понес еще одну потерю от террористических атак киевского режима. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелое ранение при ударе БПЛА по гражданскому объекту в ночь на 7 сентября", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал всю необходимую помощь. Ранее Гусев сообщал, что мужчина, по предварительной информации, пострадал в результате падения обломков БПЛА.
