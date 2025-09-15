Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ, умер в воронежской больнице - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/muzhchina-2042064540.html
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ, умер в воронежской больнице
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ, умер в воронежской больнице - РИА Новости, 15.09.2025
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ, умер в воронежской больнице
Мужчина, пострадавший при ударе БПЛА 7 сентября, скончался в воронежской больнице, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:58:00+03:00
2025-09-15T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе БПЛА 7 сентября, скончался в воронежской больнице, сообщил губернатор Александр Гусев. "Наш регион понес еще одну потерю от террористических атак киевского режима. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелое ранение при ударе БПЛА по гражданскому объекту в ночь на 7 сентября", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал всю необходимую помощь. Ранее Гусев сообщал, что мужчина, по предварительной информации, пострадал в результате падения обломков БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ, умер в воронежской больнице

Мужчина, пострадавший при ударе БПЛА ВСУ 7 сентября, умер в воронежской больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе БПЛА 7 сентября, скончался в воронежской больнице, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Наш регион понес еще одну потерю от террористических атак киевского режима. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелое ранение при ударе БПЛА по гражданскому объекту в ночь на 7 сентября", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал всю необходимую помощь.
Ранее Гусев сообщал, что мужчина, по предварительной информации, пострадал в результате падения обломков БПЛА.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала