https://ria.ru/20250915/medvedev-2041968658.html

Медведев предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

Медведев предупредил ЕС о последствиях использования российских активов - РИА Новости, 15.09.2025

Медведев предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае выдачи Киеву кредита за счет активов России, она будет преследовать страны ЕС во всех возможных... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T10:10:00+03:00

2025-09-15T10:10:00+03:00

2025-09-15T10:18:00+03:00

киев

россия

евросоюз

в мире

украина

брюссель

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае выдачи Киеву кредита за счет активов России, она будет преследовать страны ЕС во всех возможных судах до скончания века - а в некоторых случаях будет действовать "и во внесудебном порядке"."По поводу воровства российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдёт, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он отметил, что Россия будет делать это "всеми возможными способами"."Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и национальных судах. А в некоторых случаях и во внесудебном порядке", - заявил он.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе, предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов.

https://ria.ru/20250913/aktivy-2041581052.html

https://ria.ru/20250912/rossija-2041443975.html

киев

россия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, евросоюз, в мире, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, еврокомиссия, европарламент