MAX запустил возможность создания цифрового ID

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи Max теперь могут создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, с его помощью можно будет, например, заселяться в отель, сообщила пресс-служба мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Max в пилотном режиме запустил возможность создания цифрового ID. Цифровой ID в Max — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое. <...> Воспользоваться цифровым ID можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента", — указано в релизе. Так, создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет — личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждый 30 секунд. Он действителен только на том устройстве, на котором создавался, и доступ к нему осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца. Кроме того, пользователь не сможет сделать скриншот QR-кода. Чтобы создать цифровой ID, необходимо обновить мессенджер и "Госуслуги" до последней версии. Далее нужно выбрать раздел "Цифровой ID" в профиле, нажать на кнопку "Создать" и дать согласие согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца". После этого пользователю нужно перейти на "Госуслуги" по специальной кнопке, дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии, сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов. "С 15 сентября подтвердить возраст с помощью национального мессенджера можно в десяти магазинах сети "Магнит" : в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Для этого достаточно отсканировать на кассе самообслуживания цифровой ID из приложения Мах. В текущем году список магазинов сети, где можно будет подтвердить свой возраст без бумажных документов, превысит 300 торговых точек", - добавили в пресс-службе мессенджера. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

