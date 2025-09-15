Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу

Рейтинг@Mail.ru
10:37 15.09.2025 (обновлено: 13:55 15.09.2025)
МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после 2015 года доверия к западным соседям нет и он не знает, "как можно с ними вести дела в принципе". По его словам, признания европейских участников минских переговоров 2015 года о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, а лишь "покупали время" для Киева, были неожиданны, но неудивительны. "Неожиданно, потому что от политиков такого уровня (а они себя причисляли к пантеону мировых лидеров, так ведь?) все же ждешь какой‑то последовательности, серьезности, основательности. С другой стороны, признание евролидеров в том, что они вышли на переговорную площадку, простите за выражение, с фигой в кармане, было неудивительно. Ничего нового. Они привыкли врать, это их стиль", — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик". "А Меркель и Олланд, по их же признаниям, приехали усыпить нашу бдительность, накопить сил и подкинуть поленьев в украинский костер. Так чего же вы сегодня обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем ему общаться с политиками, репутация которых ниже плинтуса. Ему нужны и партнеры, и оппоненты, с которыми он будет говорить на равных. А на равных — это уже с другими лидерами. Это страны ШОС, БРИКС. Формируется серьезный противовес старым структурам. И этот маховик не остановить — новые центры силы набирают политический вес. С ними придется считаться", — продолжил президент. Лукашенко отметил, что на саммите ШОС он внимательно слушал председателя КНР Си Цзиньпина. "Его глобальная инициатива — управление на основе равноправия и справедливости. Си предлагает суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. И это именно то, что нужно, чтобы размотать клубок накопившихся проблем в международной повестке. Это то, что восстановит доверие, утраченное из‑за авантюр Евросоюза. А при тех вводных, которые имеем по итогу признаний его лидеров, доверия к нашим западным соседям нет. Я не знаю, как можно вести с ними дела в принципе", — подчеркнул белорусский президент. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал президент Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять договоренности, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
Белоруссия ответит любому, кто посягнет на ее землю, заявил Лукашенко
10:02
10:02
Лукашенко написал письмо Трампу
11 сентября, 21:57
 
