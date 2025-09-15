https://ria.ru/20250915/lavrov-2042073060.html

В Петербурге заложили камень на месте памятника артисту Лаврову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Закладной камень на месте будущего памятника народному артисту СССР Кириллу Лаврову установили в понедельник в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония установки закладного камня состоялась в день 100-летия со дня рождения Лаврова. "Сегодня мы присутствуем при закладке камня на месте будущего памятника великому артисту, настоящему ленинградцу, герою соцтруда, почетному гражданину Санкт-Петербурга... Он очень любил наш город и всегда заботился о нем. Несмотря на высокие звания, он был очень скромным человеком, гостеприимным и хлебосольным. Порядочность, выдержка, внутреннее достоинство, скромность, стойкость всегда подчеркивали его ленинградский характер", – сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Памятник мы откроем в следующем году. У нас уже создана соответствующая рабочая группа, будет проведен соответствующий конкурс... Обязательно посоветуемся, конечно, с коллективом БДТ", - добавил он. На церемонии присутствовали дочь Кирилла Лаврова Мария, внучка Ольга и годовалая правнучка Ксения, сотрудники БДТ и жители района. "Я так понимаю, что буквально в течение нескольких недель будет объявлен конкурс на проект памятника, и мне бы очень хотелось, чтобы те, кто будут над ним работать, в своей работе сохранили эту знаменитую лавровскую улыбку, которая согревает до сих пор наши сердца и души... Его, правда, любили миллионы, боготворили миллионы", - сказала директор Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А. Товстоногова Татьяна Архипова. "Нужны такие примеры людей... Понимаете, в наше циничное время даже сложно иногда представить, что бывают совестливые и честные люди, которые проносят совесть и честь через всю жизнь. И вот, конечно, такой пример - это мой отец. Спасибо огромное за память. И я думаю, что это прежде всего нужно нам", - сказала на церемонии дочь актера Мария Лаврова. Местом установки памятника выбран Ораниенбаумский сад, расположенный в Петроградском районе, поскольку на Петроградской стороне Лавров жил на протяжении 40 лет. Открыть памятник Лаврову планируется в 2026 году - к 101-летней годовщине со дня его рождения и в год 150-летия Союза театральных деятелей. До конца сентября стартует конкурс на лучший проект памятника. В отборе примет участие семья Кирилла Лаврова, а также театральное сообщество. Губернатор также ознакомился с проектом благоустройства территории сквера. Здесь будет устроена зелёная зона, создана новая игровая площадка для детей разных возрастов, фотозона и зона тихого отдыха для людей старшего поколения. В оформлении предполагается заложить отсылки к кинематографу и ролям Кирилла Лаврова. Беглов поручил доработать проект совместно с коллективом БДТ, добавив в оформление элементы, имеющие отношение к театру. В понедельник в БДТ имени Г.А. Товстоногова, где Лавров служил более полувека, состоится юбилейный вечер "Наш Лавров". В программе вечера — воспоминания самого Лаврова в исполнении актеров БДТ разных поколений: Нины Усатовой, Валерия Дегтяря, Елены Поповой, Георгия Штиля, Анатолия Петрова и многих других. В театральной экспозиции БДТ сегодня откроется посвященная Лаврову инсталляция-реконструкция стола художественного руководителя, где можно будет увидеть документы, телеграммы, фотографии, программки спектаклей. Кирилл Лавров (1925-2007) - советский и российский актер и режиссер театра и кино. Свои первые роли Лавров сыграл на сцене киевского Театра русской драмы имени Л. Украинки, где тогда служил его отец. В 1955 году он пришел в БДТ по приглашению художественного руководителя Константина Хохлова. Под руководством Георгия Товстоногова, возглавившего театр в 1956 году, Лавров сыграл десятки ролей в спектаклях, ставших театральной классикой, в том числе Молчалина в "Горе от ума", Соленого в "Трех сестрах", Нила в "Мещанах", Городничего в "Ревизоре", Астрова в "Дяде Ване". После ухода из жизни Товстоногова Лавров с 1989 по 2007 год возглавлял БДТ как художественный руководитель. Кирилл Лавров много снимался в кино, в том числе в фильмах "Верьте мне, люди", "Живые и мертвые", "Долгая счастливая жизнь", "Возмездие", "Братья Карамазовы", "Нейтральные воды", "Укрощение огня", "Мой ласковый и нежный зверь", "Свидание с молодостью", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Колье Шарлотты", "Красная стрела", "Мастер и Маргарита" и других. В память о Лаврове в 2025 году учреждена премия его имени, которой награждаются деятели искусства "За поддержку и продвижение русской культуры".

