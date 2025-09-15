Рейтинг@Mail.ru
Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи - РИА Новости, 15.09.2025
11:43 15.09.2025
Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи
Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи
2025-09-15T11:43:00+03:00
2025-09-15T11:43:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов, претендующий на пост главы Верховного суда России, заявил, что высокий статус судьи не должен создавать иллюзию безнаказанности, передает корреспондент РИА Новости с заседания ВККС. "Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Этот момент тоже необходимо учитывать", - сказал Краснов. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
россия, игорь краснов, совет федерации рф, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ
Генеральный прокурор Игорь Краснов
Генеральный прокурор Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов, претендующий на пост главы Верховного суда России, заявил, что высокий статус судьи не должен создавать иллюзию безнаказанности, передает корреспондент РИА Новости с заседания ВККС.
"Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Этот момент тоже необходимо учитывать", - сказал Краснов.
В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ.
Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации.
Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51
 
Россия Игорь Краснов Совет Федерации РФ Верховный суд РФ Генеральная прокуратура РФ
 
 
