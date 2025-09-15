https://ria.ru/20250915/krasnov-2041993110.html
Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи
Генпрокурор Игорь Краснов, претендующий на пост главы Верховного суда России, заявил, что высокий статус судьи не должен создавать иллюзию безнаказанности,... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов, претендующий на пост главы Верховного суда России, заявил, что высокий статус судьи не должен создавать иллюзию безнаказанности, передает корреспондент РИА Новости с заседания ВККС. "Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Этот момент тоже необходимо учитывать", - сказал Краснов. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
