Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи

Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов, претендующий на пост главы Верховного суда России, заявил, что высокий статус судьи не должен создавать иллюзию безнаказанности, передает корреспондент РИА Новости с заседания ВККС. "Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Этот момент тоже необходимо учитывать", - сказал Краснов. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.

