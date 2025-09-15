Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/kondratev-2041992382.html
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края - РИА Новости, 15.09.2025
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края
Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:40:00+03:00
2025-09-15T11:40:00+03:00
политика
краснодарский край
вениамин кондратьев
единая россия
цик рф
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100 % протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) – 8,56 % голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР)– 4,51%, четвертым Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду")– 3,01 %.
https://ria.ru/20250915/fedorov-2041968457.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8e8041c0a50b5c6a0bffcfa6076f6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, краснодарский край, вениамин кондратьев, единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края

Кондратьев одержал победу на выборах главы Краснодарского края с 83,17% голосов

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100 % протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) – 8,56 % голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР)– 4,51%, четвертым Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду")– 3,01 %.
Павел Федоров - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Участник СВО победил на дополнительных депутатских выборах в Бурятии
10:09
 
ПолитикаКраснодарский крайВениамин КондратьевЕдиная РоссияЦИК РФКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала