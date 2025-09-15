https://ria.ru/20250915/kondratev-2041992382.html
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края - РИА Новости, 15.09.2025
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края
Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100 % протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) – 8,56 % голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР)– 4,51%, четвертым Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду")– 3,01 %.
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края
Кондратьев одержал победу на выборах главы Краснодарского края с 83,17% голосов