Кондратьев лидирует на выборах главы Краснодарского края
Кондратьев лидирует на выборах главы Краснодарского края - РИА Новости, 15.09.2025
Кондратьев лидирует на выборах главы Краснодарского края
Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,41% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T08:34:00+03:00
2025-09-15T08:34:00+03:00
2025-09-15T08:40:00+03:00
политика
краснодарский край
цик рф
единый день голосования — 2025
вениамин кондратьев
единая россия
кпрф
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,41% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,02% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) - 8,43% голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР) - 4,47%, четвертым Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - За правду") - 2,96%.
краснодарский край
