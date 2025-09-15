https://ria.ru/20250915/kiborgi-2041941464.html

Глава РАН назвал сроки появления киборгов

Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, таким мнением поделился в интервью с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, таким мнением поделился в интервью с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее, отметил глава РАН. А робототехника станет более человекоподобной, эмпатичной, и будет очень сложно отличать человека от киборга, добавил Красников. Он также оценил перспективу появления таких киборгов. "Я думаю, это конец 2030-х годов", — сказал Геннадий Красников. По его словам, для этого необходимо в том числе создание сетей 5G и 6G и далее. "Это позволит создать суперкомпьютерные центры, которые необходимы для обучения автономных роботов", — пояснил глава РАН.

