03:44 15.09.2025 (обновлено: 10:49 15.09.2025)
Глава РАН назвал сроки появления киборгов
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, таким мнением поделился в интервью с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее, отметил глава РАН. А робототехника станет более человекоподобной, эмпатичной, и будет очень сложно отличать человека от киборга, добавил Красников. Он также оценил перспективу появления таких киборгов. "Я думаю, это конец 2030-х годов", — сказал Геннадий Красников. По его словам, для этого необходимо в том числе создание сетей 5G и 6G и далее. "Это позволит создать суперкомпьютерные центры, которые необходимы для обучения автономных роботов", — пояснил глава РАН.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киборги начнут появляться в конце 2030-х годов, таким мнением поделился в интервью с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее, отметил глава РАН. А робототехника станет более человекоподобной, эмпатичной, и будет очень сложно отличать человека от киборга, добавил Красников.
Он также оценил перспективу появления таких киборгов.
"Я думаю, это конец 2030-х годов", — сказал Геннадий Красников.
По его словам, для этого необходимо в том числе создание сетей 5G и 6G и далее.
"Это позволит создать суперкомпьютерные центры, которые необходимы для обучения автономных роботов", — пояснил глава РАН.
ОбществоГеннадий КрасниковРоссийская академия наукРоссия
 
 
