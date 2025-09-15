Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Финляндии поддержал создание стены дронов на востоке ЕС - РИА Новости, 15.09.2025
11:05 15.09.2025
Глава Минобороны Финляндии поддержал создание стены дронов на востоке ЕС
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поддержал создание "стены дронов" на востоке ЕС, однако призвал тщательно продумать оборонные интересы Финляндии с... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поддержал создание "стены дронов" на востоке ЕС, однако призвал тщательно продумать оборонные интересы Финляндии с учетом протяженной границы с Россией. Еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс 10 сентября призвал срочно построить "стену беспилотников" вдоль восточного фланга ЕС после инцидента с БПЛА в Польше. "Мы позитивно относимся ко всем инициативам ЕС и НАТО в области оборонной политики. Но мы всегда должны учитывать национальные интересы и то, как они наилучшим образом отвечают интересам Финляндии", - сказал Хяккянен газете Helsingin Sanomat, комментируя предложение создать "стену дронов" на востоке ЕС. Министр добавил, что Финляндии следует тщательно продумать собственные оборонные интересы с учетом протяженной границы с Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в субботу, что "стена дронов" на практике будет означать усиление обороны ЕС И НАТО на востоке, способность отражения дронов и возможность ведения боевых действий с ними. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
в мире, россия, польша, финляндия, петтери орпо, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, евросоюз
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
