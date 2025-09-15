СПЧ ООН проведет экстренную сессию после ударов Израиля по Катару
Совет по правам человека ООН обсудит удары Израиля по Катару 16 сентября
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 сен - РИА Новости. Совет по правам человека ООН во вторник проведёт срочную сессию после ударов Израиля по Катару, следует из заявления совета.
"Совет по правам человека соберётся во вторник в экстренном порядке, чтобы обсудить военную агрессию Израиля против Катара 9 сентября. Эти срочные дебаты созываются в ответ на два официальных запроса, поданных в прошлую среду Пакистаном от имени государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Кувейтом от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - сообщили в совете.
Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар
11 сентября, 23:00
В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Индонезии и Пакистана - Прабово Субианто и Асиф Али Зардари.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".
В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.
По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
