СПЧ ООН проведет экстренную сессию после ударов Израиля по Катару

ЖЕНЕВА, 15 сен - РИА Новости. Совет по правам человека ООН во вторник проведёт срочную сессию после ударов Израиля по Катару, следует из заявления совета. "Совет по правам человека соберётся во вторник в экстренном порядке, чтобы обсудить военную агрессию Израиля против Катара 9 сентября. Эти срочные дебаты созываются в ответ на два официальных запроса, поданных в прошлую среду Пакистаном от имени государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Кувейтом от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - сообщили в совете. В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Индонезии и Пакистана - Прабово Субианто и Асиф Али Зардари. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем". В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

