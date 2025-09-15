Рейтинг@Mail.ru
СПЧ ООН проведет экстренную сессию после ударов Израиля по Катару
13:31 15.09.2025
СПЧ ООН проведет экстренную сессию после ударов Израиля по Катару
Совет по правам человека ООН во вторник проведёт срочную сессию после ударов Израиля по Катару, следует из заявления совета.
ЖЕНЕВА, 15 сен - РИА Новости. Совет по правам человека ООН во вторник проведёт срочную сессию после ударов Израиля по Катару, следует из заявления совета. "Совет по правам человека соберётся во вторник в экстренном порядке, чтобы обсудить военную агрессию Израиля против Катара 9 сентября. Эти срочные дебаты созываются в ответ на два официальных запроса, поданных в прошлую среду Пакистаном от имени государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Кувейтом от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - сообщили в совете. В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Индонезии и Пакистана - Прабово Субианто и Асиф Али Зардари. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем". В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
СПЧ ООН проведет экстренную сессию после ударов Израиля по Катару

Совет по правам человека ООН обсудит удары Израиля по Катару 16 сентября

ЖЕНЕВА, 15 сен - РИА Новости. Совет по правам человека ООН во вторник проведёт срочную сессию после ударов Израиля по Катару, следует из заявления совета.
"Совет по правам человека соберётся во вторник в экстренном порядке, чтобы обсудить военную агрессию Израиля против Катара 9 сентября. Эти срочные дебаты созываются в ответ на два официальных запроса, поданных в прошлую среду Пакистаном от имени государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Кувейтом от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - сообщили в совете.
В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Индонезии и Пакистана - Прабово Субианто и Асиф Али Зардари.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".
В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.
По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
