Эксперт рассказал, как удары Израиля по Катару повлияли на отношения с США

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Катару подорвали доверие большинства стран Ближнего Востока к США, не исключено, что подобные нападения продолжатся, заявил аналитик Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Вениамин Попов. В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. "Рейд Израиля подорвал доверие к США на Ближнем Востоке, потому что монархи Персидского залива теперь начинают осознавать, что колоссальные инвестиции, огромные закупки оружия не страхуют их от нападения Израиля... Один из важнейших итогов ситуации в том, что американцы потеряли свой авторитет в глазах абсолютного большинства мусульманских стран", - сказал Попов на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня". По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке чревата новыми конфликтным ситуациями, а подобных ударов, как по Катару, будет больше. Эксперт отметил, что американцы не будут поддерживать Израиль в той степени, как сейчас. "(Президент США) Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, а (премьер Израиля) Нетаньяху портит ему все карты", - полагает Попов. Он добавил, что экстренный саммит в Дохе с участием лидеров арабских и исламских государств для обсуждения нападения Израиля на Катар вряд ли приведет к новым результатам за исключением уже традиционного осуждения, жестких слов и требований к США надавить на Израиль. Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Индонезии и Пакистана - Прабово Субианто и Асиф Али Зардари. Как сообщили РИА Новости организаторы внеочередного саммита, встреча в верхах пройдет без присутствия прессы, ее представители смогут присутствовать только на пресс-конференции после саммита вечером в понедельник. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем". В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

