Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг
Кадыров рассказал, что был одним из первых, кто предложил исламский банкинг
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он востребован.
"Востребован. Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским. Однозначно этот механизм востребован, и я думаю, что в конце концов эта практика будет повсеместно поддержана", - сказал Кадыров.
Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами.
Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
Кадыров рассказал о планах по поиску новых нефтяных месторождений
12 сентября, 08:15