https://ria.ru/20250915/kadyrov-2041945442.html

Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг

Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг - РИА Новости, 15.09.2025

Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T05:26:00+03:00

2025-09-15T05:26:00+03:00

2025-09-15T05:26:00+03:00

россия

республика дагестан

рамзан кадыров

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg

ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он востребован. Эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. В июле 2025 года Госдума продлила эксперимент до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента. "Востребован. Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским. Однозначно этот механизм востребован, и я думаю, что в конце концов эта практика будет повсеместно поддержана", - сказал Кадыров. Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами. Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.

https://ria.ru/20250915/kadyrov-2041940849.html

https://ria.ru/20250912/kadyrov-2041357043.html

россия

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика дагестан, рамзан кадыров, центральный банк рф (цб рф), госдума рф