Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг - РИА Новости, 15.09.2025
05:26 15.09.2025
Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг
россия
республика дагестан
рамзан кадыров
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он востребован. Эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. В июле 2025 года Госдума продлила эксперимент до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента. "Востребован. Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским. Однозначно этот механизм востребован, и я думаю, что в конце концов эта практика будет повсеместно поддержана", - сказал Кадыров. Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами. Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
россия
республика дагестан
россия, республика дагестан, рамзан кадыров, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Россия, Республика Дагестан, Рамзан Кадыров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он востребован.
Эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. В июле 2025 года Госдума продлила эксперимент до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента.
"Востребован. Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским. Однозначно этот механизм востребован, и я думаю, что в конце концов эта практика будет повсеместно поддержана", - сказал Кадыров.
Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами.
Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
РоссияРеспублика ДагестанРамзан КадыровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
