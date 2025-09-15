Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об особенностях переброшенных в Польшу французских Rafale - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/istrebitel-2042094209.html
СМИ сообщили об особенностях переброшенных в Польшу французских Rafale
СМИ сообщили об особенностях переброшенных в Польшу французских Rafale - РИА Новости, 15.09.2025
СМИ сообщили об особенностях переброшенных в Польшу французских Rafale
Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale способны нести ядерное оружие, сообщает издание Defence24. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:25:00+03:00
2025-09-15T19:25:00+03:00
в мире
польша
россия
дональд туск
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_35447ce4da18e7248bda9a6fdc43f49a.jpg
ВАРШАВА, 15 сен - РИА Новости. Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale способны нести ядерное оружие, сообщает издание Defence24. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех Rafale для защиты воздушного пространства Польши. "В Польше появились французские многоцелевые самолеты Rafale из специального подразделения, приспособленного для того, чтобы нести ядерное оружие", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что в Польшу прибыли двухместные машины, способные нести ядерное оружие, из 4-го дивизиона базы Сен-Дизье - подразделения, специализирующегося на носителях атомного оружия. По данным издания, в Польшу Rafale прибыли без атомного оружия, по крайней мере, на это не указывают имеющиеся фотографии. Однако полной уверенности в этом быть не может, потому что на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М, отмечает Defence24. "Даже если Rafale не прилетели с атомным оружием, его можно в любой момент доставить, а пилоты и технический персонал эскадрильи знакомятся с авиабазой на востоке Польши и с пространством, примыкающим к восточной границе Польши. Таким образом, факт появления французских самолетов имеет как политическое, так и оперативное значение", - говорится в сообщении. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250914/polsha-2041762067.html
https://ria.ru/20250914/polsha-2041856203.html
https://ria.ru/20250915/rostekh-2042004099.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_00d5d32b886d7ec0357250bc50e08b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, дональд туск, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато, rafale
В мире, Польша, Россия, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Rafale
СМИ сообщили об особенностях переброшенных в Польшу французских Rafale

Defence24: прибывшие в Польшу французские Rafale способны нести ядерное оружие

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель Rafale
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 15 сен - РИА Новости. Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale способны нести ядерное оружие, сообщает издание Defence24.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех Rafale для защиты воздушного пространства Польши.
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО
14 сентября, 02:29
"В Польше появились французские многоцелевые самолеты Rafale из специального подразделения, приспособленного для того, чтобы нести ядерное оружие", - говорится в сообщении издания.
Уточняется, что в Польшу прибыли двухместные машины, способные нести ядерное оружие, из 4-го дивизиона базы Сен-Дизье - подразделения, специализирующегося на носителях атомного оружия.
По данным издания, в Польшу Rafale прибыли без атомного оружия, по крайней мере, на это не указывают имеющиеся фотографии. Однако полной уверенности в этом быть не может, потому что на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М, отмечает Defence24.
"Даже если Rafale не прилетели с атомным оружием, его можно в любой момент доставить, а пилоты и технический персонал эскадрильи знакомятся с авиабазой на востоке Польши и с пространством, примыкающим к восточной границе Польши. Таким образом, факт появления французских самолетов имеет как политическое, так и оперативное значение", - говорится в сообщении.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Польше назвали сбитые над страной беспилотники пустышками
14 сентября, 16:09
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ростех передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Вчера, 12:20
 
В миреПольшаРоссияДональд ТускЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТОRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала