СМИ сообщили об особенностях переброшенных в Польшу французских Rafale

ВАРШАВА, 15 сен - РИА Новости. Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale способны нести ядерное оружие, сообщает издание Defence24. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех Rafale для защиты воздушного пространства Польши. "В Польше появились французские многоцелевые самолеты Rafale из специального подразделения, приспособленного для того, чтобы нести ядерное оружие", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что в Польшу прибыли двухместные машины, способные нести ядерное оружие, из 4-го дивизиона базы Сен-Дизье - подразделения, специализирующегося на носителях атомного оружия. По данным издания, в Польшу Rafale прибыли без атомного оружия, по крайней мере, на это не указывают имеющиеся фотографии. Однако полной уверенности в этом быть не может, потому что на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М, отмечает Defence24. "Даже если Rafale не прилетели с атомным оружием, его можно в любой момент доставить, а пилоты и технический персонал эскадрильи знакомятся с авиабазой на востоке Польши и с пространством, примыкающим к восточной границе Польши. Таким образом, факт появления французских самолетов имеет как политическое, так и оперативное значение", - говорится в сообщении. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

