https://ria.ru/20250915/ispaniya-2042060430.html

Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера

Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера - РИА Новости, 15.09.2025

Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера

Испанский полицейский профсоюз потребовал немедленной отставки председателя правительства Испании Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:15:00+03:00

2025-09-15T17:15:00+03:00

2025-09-15T17:15:00+03:00

в мире

мадрид

испания

педро санчес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041904310_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f42488bc440bce7e8c69f3287baad507.jpg

МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Испанский полицейский профсоюз потребовал немедленной отставки председателя правительства Испании Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина после массовых пропалестинских протестов, из-за которых был сорван финал велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде. "Как крупнейший профсоюз национальной полиции, JUPOL требует отставки председателя правительства Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина за то, что они поставили наших товарищей под серьезную угрозу", - говорится в заявлении JUPOL в социальной сети X. Финальный этап велогонки должен был пройти по улицам столицы в воскресенье, однако около 100 тысяч пропалестинских манифестантов перекрыли ключевые участки маршрута, прорвались через ограждения и вынудили организаторов остановить соревнование. Люди с флагами Палестины выступали против участия в веломногодневке команды из Израиля Israel-Premier Tech. В результате столкновений пострадали 22 полицейских, еще двое протестующих были задержаны. Победителем генеральной классификации "Вуэльты" впервые в карьере стал датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma - Lease a Bike. Он также является двукратным победителем "Тур де Франс" (2022, 2023).

https://ria.ru/20250915/london-2041934574.html

мадрид

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Срыв заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» участниками пропалестинской акции протеста Участники пропалестинской акции протеста во время заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» выбежали на трассу в Мадриде, прервав ход соревнования, передает корреспондент РИА Новости. Полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты. 2025-09-15T17:15 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мадрид, испания, педро санчес