Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера

Профсоюз полицейских Испании потребовал отставки премьера после срыва велогонки
Столкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
© AP Photo / Manu Fernandez
Столкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Испанский полицейский профсоюз потребовал немедленной отставки председателя правительства Испании Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина после массовых пропалестинских протестов, из-за которых был сорван финал велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде.
"Как крупнейший профсоюз национальной полиции, JUPOL требует отставки председателя правительства Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина за то, что они поставили наших товарищей под серьезную угрозу", - говорится в заявлении JUPOL в социальной сети X.
Финальный этап велогонки должен был пройти по улицам столицы в воскресенье, однако около 100 тысяч пропалестинских манифестантов перекрыли ключевые участки маршрута, прорвались через ограждения и вынудили организаторов остановить соревнование. Люди с флагами Палестины выступали против участия в веломногодневке команды из Израиля Israel-Premier Tech. В результате столкновений пострадали 22 полицейских, еще двое протестующих были задержаны.
Победителем генеральной классификации "Вуэльты" впервые в карьере стал датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma - Lease a Bike. Он также является двукратным победителем "Тур де Франс" (2022, 2023).