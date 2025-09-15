Рейтинг@Mail.ru
Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ispaniya-2042060430.html
Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера
Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера - РИА Новости, 15.09.2025
Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера
Испанский полицейский профсоюз потребовал немедленной отставки председателя правительства Испании Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:15:00+03:00
2025-09-15T17:15:00+03:00
в мире
мадрид
испания
педро санчес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041904310_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f42488bc440bce7e8c69f3287baad507.jpg
МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Испанский полицейский профсоюз потребовал немедленной отставки председателя правительства Испании Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина после массовых пропалестинских протестов, из-за которых был сорван финал велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде. "Как крупнейший профсоюз национальной полиции, JUPOL требует отставки председателя правительства Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина за то, что они поставили наших товарищей под серьезную угрозу", - говорится в заявлении JUPOL в социальной сети X. Финальный этап велогонки должен был пройти по улицам столицы в воскресенье, однако около 100 тысяч пропалестинских манифестантов перекрыли ключевые участки маршрута, прорвались через ограждения и вынудили организаторов остановить соревнование. Люди с флагами Палестины выступали против участия в веломногодневке команды из Израиля Israel-Premier Tech. В результате столкновений пострадали 22 полицейских, еще двое протестующих были задержаны. Победителем генеральной классификации "Вуэльты" впервые в карьере стал датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma - Lease a Bike. Он также является двукратным победителем "Тур де Франс" (2022, 2023).
https://ria.ru/20250915/london-2041934574.html
мадрид
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Срыв заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» участниками пропалестинской акции протеста
Участники пропалестинской акции протеста во время заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» выбежали на трассу в Мадриде, прервав ход соревнования, передает корреспондент РИА Новости. Полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты.
2025-09-15T17:15
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041904310_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e27e28fb5d3aa38af452893bc2fb70f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, испания, педро санчес
В мире, Мадрид, Испания, Педро Санчес
Профсоюз полицейских в Испании потребовал отставки премьера

Профсоюз полицейских Испании потребовал отставки премьера после срыва велогонки

© AP Photo / Manu FernandezСтолкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
Столкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки Вуэльта Испании в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Столкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 15 сен - РИА Новости. Испанский полицейский профсоюз потребовал немедленной отставки председателя правительства Испании Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина после массовых пропалестинских протестов, из-за которых был сорван финал велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде.
"Как крупнейший профсоюз национальной полиции, JUPOL требует отставки председателя правительства Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и делегата правительства в Мадриде Франсиско Мартина за то, что они поставили наших товарищей под серьезную угрозу", - говорится в заявлении JUPOL в социальной сети X.
Финальный этап велогонки должен был пройти по улицам столицы в воскресенье, однако около 100 тысяч пропалестинских манифестантов перекрыли ключевые участки маршрута, прорвались через ограждения и вынудили организаторов остановить соревнование. Люди с флагами Палестины выступали против участия в веломногодневке команды из Израиля Israel-Premier Tech. В результате столкновений пострадали 22 полицейских, еще двое протестующих были задержаны.
Победителем генеральной классификации "Вуэльты" впервые в карьере стал датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma - Lease a Bike. Он также является двукратным победителем "Тур де Франс" (2022, 2023).
Сотрудники отдела полиции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз
Вчера, 01:35
 
В миреМадридИспанияПедро Санчес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала