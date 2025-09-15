Рейтинг@Mail.ru
Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 15.09.2025 (обновлено: 15:56 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/germaniya-2042048801.html
Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии
Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии - РИА Новости, 15.09.2025
Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии
Немецкие истребители Eurofighter поднимались по тревоге, когда беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии в субботу, заявил официальный представитель... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:52:00+03:00
2025-09-15T15:56:00+03:00
в мире
eurofighter typhoon
евросоюз
германия
румыния
министерство обороны германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/04/1555860480_0:140:3026:1843_1920x0_80_0_0_1b05b02f55c1db8df0e72c53c876b317.jpg
БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Немецкие истребители Eurofighter поднимались по тревоге, когда беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии в субботу, заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Министр обороны Ионуц Моштяну заявил в воскресенье, что Румыния готова была с помощью истребителей сбить беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. "В настоящее время у нас есть контингент истребителей Eurofighter в Румынии с августа 2025 года по март 2026. И эти истребители Eurofighter также были задействованы в субботу. Произошел взлет по тревоге, они не вступали в боевые действия. Однако они внесли свой вклад в прояснение ситуации. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти инциденты показывают, что противовоздушная оборона НАТО на восточном фланге работает", - заявил Мюллер во время брифинга кабмина в понедельник. В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер отметил, что правительство Германии очень серьезно относится к этим инцидентам. "Совершенно ясно, что мы будем реагировать на это очень решительно. Конечно, мы извлечем уроки из каждого из этих инцидентов и сделаем соответствующие выводы", - добавил он. В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html
https://ria.ru/20250915/voyna-2042013567.html
https://ria.ru/20250915/polsha-2042030526.html
германия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/04/1555860480_174:0:2863:2017_1920x0_80_0_0_254701f8cb2989ece9849ec5456ee3f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, eurofighter typhoon, евросоюз, германия, румыния, министерство обороны германии
В мире, Eurofighter Typhoon, Евросоюз, Германия, Румыния, Министерство обороны Германии
Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии

ФРГ по тревоге подняла истребители Eurofighter из-за инцидента с БПЛА в Румынии

© AP Photo / Ariel SchalitНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Немецкие истребители Eurofighter поднимались по тревоге, когда беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии в субботу, заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер.
Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Министр обороны Ионуц Моштяну заявил в воскресенье, что Румыния готова была с помощью истребителей сбить беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России
Вчера, 11:16
"В настоящее время у нас есть контингент истребителей Eurofighter в Румынии с августа 2025 года по март 2026. И эти истребители Eurofighter также были задействованы в субботу. Произошел взлет по тревоге, они не вступали в боевые действия. Однако они внесли свой вклад в прояснение ситуации. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти инциденты показывают, что противовоздушная оборона НАТО на восточном фланге работает", - заявил Мюллер во время брифинга кабмина в понедельник.
В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер отметил, что правительство Германии очень серьезно относится к этим инцидентам.
"Совершенно ясно, что мы будем реагировать на это очень решительно. Конечно, мы извлечем уроки из каждого из этих инцидентов и сделаем соответствующие выводы", - добавил он.
В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков
Вчера, 12:52
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
Вчера, 14:24
 
В миреEurofighter TyphoonЕвросоюзГерманияРумынияМинистерство обороны Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала