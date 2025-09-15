https://ria.ru/20250915/germaniya-2042048801.html

Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии

Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии - РИА Новости, 15.09.2025

Германия поднимала истребители из-за инцидента с БПЛА в Румынии

Немецкие истребители Eurofighter поднимались по тревоге, когда беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии в субботу, заявил официальный представитель... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:52:00+03:00

2025-09-15T15:52:00+03:00

2025-09-15T15:56:00+03:00

в мире

eurofighter typhoon

евросоюз

германия

румыния

министерство обороны германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/04/1555860480_0:140:3026:1843_1920x0_80_0_0_1b05b02f55c1db8df0e72c53c876b317.jpg

БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Немецкие истребители Eurofighter поднимались по тревоге, когда беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии в субботу, заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Министр обороны Ионуц Моштяну заявил в воскресенье, что Румыния готова была с помощью истребителей сбить беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. "В настоящее время у нас есть контингент истребителей Eurofighter в Румынии с августа 2025 года по март 2026. И эти истребители Eurofighter также были задействованы в субботу. Произошел взлет по тревоге, они не вступали в боевые действия. Однако они внесли свой вклад в прояснение ситуации. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти инциденты показывают, что противовоздушная оборона НАТО на восточном фланге работает", - заявил Мюллер во время брифинга кабмина в понедельник. В свою очередь заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер отметил, что правительство Германии очень серьезно относится к этим инцидентам. "Совершенно ясно, что мы будем реагировать на это очень решительно. Конечно, мы извлечем уроки из каждого из этих инцидентов и сделаем соответствующие выводы", - добавил он. В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html

https://ria.ru/20250915/voyna-2042013567.html

https://ria.ru/20250915/polsha-2042030526.html

германия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, eurofighter typhoon, евросоюз, германия, румыния, министерство обороны германии