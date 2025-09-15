https://ria.ru/20250915/germanija-2041950650.html

Немецкий эксперт допустил риск провокации на фоне учений "Запад-2025"

Немецкий эксперт допустил риск провокации на фоне учений "Запад-2025" - РИА Новости, 15.09.2025

Немецкий эксперт допустил риск провокации на фоне учений "Запад-2025"

Западные государства могут воспользоваться начавшимися российско-белорусскими учениями "Запад-2025" для проведения провокации с якобы российской атакой на одно... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T07:04:00+03:00

2025-09-15T07:04:00+03:00

2025-09-15T07:04:00+03:00

в мире

польша

россия

белоруссия

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041376164_0:72:3386:1977_1920x0_80_0_0_a0294dee96e71cbc1c0c98aa6162c23d.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Западные государства могут воспользоваться начавшимися российско-белорусскими учениями "Запад-2025" для проведения провокации с якобы российской атакой на одно из соседних государств, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. На территории Белоруссии совместное стратегическое учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. "Я опасаюсь, что может случиться провокация под ложным флагом. Скажем, некий "снаряд" якобы попадет в школу или в больницу в Польше или в Литве, и потом объявят, что он был запущен якобы из России или Белоруссии", - сказал собеседник агентства. Он также указал на нагнетаемую напряженность вокруг Калининградской области, выразив при этом надежду на завершение "Запада-2025" без инцидентов. Незадолго до начала учений "Запад-2025" премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://ria.ru/20250528/ucheniya-2019480690.html

https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019667353.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз, нато, учения "запад-2025"