Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области
17:11 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/evakuatsija-2042069718.html
Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области
Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.09.2025
Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области
Принудительная эвакуация семей с детьми объявили в 18 населенных пунктах Синельниковского района в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:11:00+03:00
2025-09-15T17:11:00+03:00
в мире
украина
днепропетровская область
донецкая народная республика
денис пушилин
страна.ua
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявили в 18 населенных пунктах Синельниковского района в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА). "В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми на еще 18 населенных пунктах Синельниковского района, сообщает ОВА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что речь идёт о поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково. Днепропетровская область расположена на юго-востоке Украины и граничит с подконтрольными Киеву районами на северо-западе ДНР. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
в мире, украина, днепропетровская область, донецкая народная республика, денис пушилин, страна.ua
В мире, Украина, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Страна.ua
Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области

В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявили в 18 населенных пунктах Синельниковского района в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА).
Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми на еще 18 населенных пунктах Синельниковского района, сообщает ОВА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в ДНР
14 августа, 20:01
Уточняется, что речь идёт о поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.
Днепропетровская область расположена на юго-востоке Украины и граничит с подконтрольными Киеву районами на северо-западе ДНР.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Люди на остановке в Краматорске - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Власти Украины призвали жителей Краматорска к эвакуации
23 июля, 16:07
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСтрана.ua
 
 
