Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области

Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области

Принудительная эвакуация семей с детьми объявили в 18 населенных пунктах Синельниковского района в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявили в 18 населенных пунктах Синельниковского района в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА). "В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми на еще 18 населенных пунктах Синельниковского района, сообщает ОВА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что речь идёт о поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково. Днепропетровская область расположена на юго-востоке Украины и граничит с подконтрольными Киеву районами на северо-западе ДНР. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.

