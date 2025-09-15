Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области
© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявили в 18 населенных пунктах Синельниковского района в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА).
"В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми на еще 18 населенных пунктах Синельниковского района, сообщает ОВА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уточняется, что речь идёт о поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
