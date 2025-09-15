Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля - РИА Новости, 15.09.2025
16:57 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/erdogan-2042064362.html
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля - РИА Новости, 15.09.2025
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Дохе призвал к конкретным санкциям против Израиля, по его словам, иначе действия "против его агрессии" не... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:57:00+03:00
2025-09-15T16:57:00+03:00
в мире
израиль
доха
турция
реджеп тайип эрдоган
организация исламского сотрудничества
лига арабских государств
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Дохе призвал к конкретным санкциям против Израиля, по его словам, иначе действия "против его агрессии" не будут эффективными. "Исламский мир располагает средствами, чтобы помешать амбициям Израиля. Заявление некоторых стран о намерении признать Палестину — позитивный шаг. Эти шаги вряд ли принесут результаты, если не будут подкреплены конкретными санкциями против Израиля. Необходимо использовать международные правовые механизмы для привлечения израильских должностных лиц к ответственности", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Дохе на фоне атаки Израиля на Катар.
в мире, израиль, доха, турция, реджеп тайип эрдоган, организация исламского сотрудничества, лига арабских государств, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Доха, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© AP Photo / Pool Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Дохе призвал к конкретным санкциям против Израиля, по его словам, иначе действия "против его агрессии" не будут эффективными.
"Исламский мир располагает средствами, чтобы помешать амбициям Израиля. Заявление некоторых стран о намерении признать Палестину — позитивный шаг. Эти шаги вряд ли принесут результаты, если не будут подкреплены конкретными санкциями против Израиля. Необходимо использовать международные правовые механизмы для привлечения израильских должностных лиц к ответственности", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Дохе на фоне атаки Израиля на Катар.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Премьер Испании призвал отстранить Израиль от международных соревнований
