Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля

АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Дохе призвал к конкретным санкциям против Израиля, по его словам, иначе действия "против его агрессии" не будут эффективными. "Исламский мир располагает средствами, чтобы помешать амбициям Израиля. Заявление некоторых стран о намерении признать Палестину — позитивный шаг. Эти шаги вряд ли принесут результаты, если не будут подкреплены конкретными санкциями против Израиля. Необходимо использовать международные правовые механизмы для привлечения израильских должностных лиц к ответственности", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Дохе на фоне атаки Израиля на Катар.

