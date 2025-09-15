https://ria.ru/20250915/erdogan-2042064362.html
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля - РИА Новости, 15.09.2025
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Дохе призвал к конкретным санкциям против Израиля, по его словам, иначе действия "против его агрессии" не... РИА Новости, 15.09.2025
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Дохе призвал к конкретным санкциям против Израиля, по его словам, иначе действия "против его агрессии" не будут эффективными. "Исламский мир располагает средствами, чтобы помешать амбициям Израиля. Заявление некоторых стран о намерении признать Палестину — позитивный шаг. Эти шаги вряд ли принесут результаты, если не будут подкреплены конкретными санкциями против Израиля. Необходимо использовать международные правовые механизмы для привлечения израильских должностных лиц к ответственности", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Дохе на фоне атаки Израиля на Катар.
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля
