Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА

Высокую явку на выборах в Ленинградской области, впервые проходивших в условиях атак БПЛА, отметил губернатор Александр Дрозденко.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокую явку на выборах в Ленинградской области, впервые проходивших в условиях атак БПЛА, отметил губернатор Александр Дрозденко. "Впервые в истории региональных выборов в условиях атак БПЛА, провокационных действий явка на выборах губернатора превысила 50% и превысила значительно", - написал губернатор в Telegram-канале. Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 48,37% протоколов.

Новости

