Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/drozdenko-2041931893.html
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА - РИА Новости, 15.09.2025
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА
Высокую явку на выборах в Ленинградской области, впервые проходивших в условиях атак БПЛА, отметил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T00:43:00+03:00
2025-09-15T00:43:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
единая россия
цик рф
единый день голосования — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_6c634920d36a0b908a4f0380cfcf1fe7.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокую явку на выборах в Ленинградской области, впервые проходивших в условиях атак БПЛА, отметил губернатор Александр Дрозденко. "Впервые в истории региональных выборов в условиях атак БПЛА, провокационных действий явка на выборах губернатора превысила 50% и превысила значительно", - написал губернатор в Telegram-канале. Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 48,37% протоколов.
https://ria.ru/20250707/bezopasnost-2027578400.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55fabe0b53e3a80a2246cd828506773f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, единая россия, цик рф, единый день голосования — 2025, политика
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Политика
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА

Дрозденко: явка на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА превысила 50%

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокую явку на выборах в Ленинградской области, впервые проходивших в условиях атак БПЛА, отметил губернатор Александр Дрозденко.
"Впервые в истории региональных выборов в условиях атак БПЛА, провокационных действий явка на выборах губернатора превысила 50% и превысила значительно", - написал губернатор в Telegram-канале.
Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 48,37% протоколов.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Ленинградской области ночью уничтожили несколько БПЛА
7 июля, 07:14
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЕдиная РоссияЦИК РФЕдиный день голосования — 2025Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала