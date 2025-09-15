https://ria.ru/20250915/drozdenko-2041931893.html
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА - РИА Новости, 15.09.2025
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА
Высокую явку на выборах в Ленинградской области, впервые проходивших в условиях атак БПЛА, отметил губернатор Александр Дрозденко.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокую явку на выборах в Ленинградской области, впервые проходивших в условиях атак БПЛА, отметил губернатор Александр Дрозденко. "Впервые в истории региональных выборов в условиях атак БПЛА, провокационных действий явка на выборах губернатора превысила 50% и превысила значительно", - написал губернатор в Telegram-канале. Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 48,37% протоколов.
Дрозденко отметил высокую явку на выборах в Ленобласти в условиях атак БПЛА
