ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и артиллерийское орудие в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Белозерка, Антоновка Херсонской области и Никополь Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
