Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии - РИА Новости, 15.09.2025
18:49 15.09.2025
Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии
2025-09-15T18:49:00+03:00
2025-09-15T18:49:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру и ознакомился с приоритетными направлениями научных исследований Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), а также провел совещание по теме его развития", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, институт работает на достижение сразу нескольких национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. "В их числе - "Технологическое лидерство" и "Экологическое благополучие". Институт активно реализует меры поддержки нацпроекта "Молодежь и дети". Он участвует в программах "мегагрантов", развивает молодежную лабораторию", - добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что для дальнейшего развития института необходимо делать упор на учет потребностей регионов России, индустриальных партнеров, интегрировать получаемые на биостанциях данные в действующие и создаваемые информационные системы, строить на их основе прогностические модели. Также, по словам Чернышенко, важно, что Минприроды России готово учесть предложения института в обновленной Стратегии экологической безопасности до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, сообщили в аппарате зампреда правительства.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру и ознакомился с приоритетными направлениями научных исследований Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), а также провел совещание по теме его развития", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, институт работает на достижение сразу нескольких национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.
"В их числе - "Технологическое лидерство" и "Экологическое благополучие". Институт активно реализует меры поддержки нацпроекта "Молодежь и дети". Он участвует в программах "мегагрантов", развивает молодежную лабораторию", - добавил вице-премьер.
Он подчеркнул, что для дальнейшего развития института необходимо делать упор на учет потребностей регионов России, индустриальных партнеров, интегрировать получаемые на биостанциях данные в действующие и создаваемые информационные системы, строить на их основе прогностические модели.
Также, по словам Чернышенко, важно, что Минприроды России готово учесть предложения института в обновленной Стратегии экологической безопасности до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
