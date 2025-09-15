https://ria.ru/20250915/chernyshenko-2042092639.html

Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру и ознакомился с приоритетными направлениями научных исследований Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), а также провел совещание по теме его развития", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, институт работает на достижение сразу нескольких национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. "В их числе - "Технологическое лидерство" и "Экологическое благополучие". Институт активно реализует меры поддержки нацпроекта "Молодежь и дети". Он участвует в программах "мегагрантов", развивает молодежную лабораторию", - добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что для дальнейшего развития института необходимо делать упор на учет потребностей регионов России, индустриальных партнеров, интегрировать получаемые на биостанциях данные в действующие и создаваемые информационные системы, строить на их основе прогностические модели. Также, по словам Чернышенко, важно, что Минприроды России готово учесть предложения института в обновленной Стратегии экологической безопасности до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

