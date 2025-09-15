https://ria.ru/20250915/burya-2041955981.html

На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю

На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю - РИА Новости, 15.09.2025

На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T08:37:00+03:00

2025-09-15T08:37:00+03:00

2025-09-15T09:45:00+03:00

наука

российская академия наук

земля

космос - риа наука

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041964097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9698a3cffbc2c1ac6a8ec3fa9f513afb.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи", — говорится в публикации.Ученые уточнили, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило в начале июня.По расчетам специалистов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех-шести суток, как и ожидалось ранее. В то же время нельзя считать, что все это время будут наблюдаться магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации."В то же время сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов и никакое развитие ситуации не станет удивительным. В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть-девять часов", — добавили в лаборатории.

https://ria.ru/20250915/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

https://ria.ru/20250829/solntse-2038245852.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, земля, космос - риа наука, вспышки на солнце