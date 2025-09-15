https://ria.ru/20250915/burya-2041955981.html
На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю
2025-09-15T08:37:00+03:00
2025-09-15T08:37:00+03:00
2025-09-15T09:45:00+03:00
наука
российская академия наук
земля
космос - риа наука
вспышки на солнце
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи", — говорится в публикации.Ученые уточнили, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило в начале июня.По расчетам специалистов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех-шести суток, как и ожидалось ранее. В то же время нельзя считать, что все это время будут наблюдаться магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации."В то же время сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов и никакое развитие ситуации не станет удивительным. В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть-девять часов", — добавили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.