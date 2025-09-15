Рейтинг@Mail.ru
На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:37 15.09.2025 (обновлено: 09:45 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/burya-2041955981.html
На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю
На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю - РИА Новости, 15.09.2025
На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю
На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T08:37:00+03:00
2025-09-15T09:45:00+03:00
наука
российская академия наук
земля
космос - риа наука
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041964097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9698a3cffbc2c1ac6a8ec3fa9f513afb.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи", — говорится в публикации.Ученые уточнили, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило в начале июня.По расчетам специалистов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех-шести суток, как и ожидалось ранее. В то же время нельзя считать, что все это время будут наблюдаться магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации."В то же время сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов и никакое развитие ситуации не станет удивительным. В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть-девять часов", — добавили в лаборатории.
https://ria.ru/20250915/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html
https://ria.ru/20250829/solntse-2038245852.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041964097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d79b80e60f63f196bddd2aeb93216882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, земля, космос - риа наука, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, Земля, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце
На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю

Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛюди на "Парящем мосту" парка "Зарядье"
Люди на Парящем мосту парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Люди на "Парящем мосту" парка "Зарядье". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи", — говорится в публикации.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
Ученые уточнили, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило в начале июня.
По расчетам специалистов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех-шести суток, как и ожидалось ранее. В то же время нельзя считать, что все это время будут наблюдаться магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации.
Вспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле
11 июня, 09:51
"В то же время сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов и никакое развитие ситуации не станет удивительным. В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть-девять часов", — добавили в лаборатории.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце
29 августа, 09:16
 
НаукаРоссийская академия наукЗемляКосмос - РИА Наукавспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала