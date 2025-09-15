https://ria.ru/20250915/britaniya-2041859508.html

Визит, который потрясет Британию: в Лондоне очень боятся приезда Трампа

На этих выходных Британию потрясли антимигрантские протесты невиданных доселе масштабов, сопровождавшиеся полицейским произволом, стычками, арестами и разгоном атмосферы ненависти в прессе. Но все это меркнет перед паникой, обуявшей тамошний истеблишмент накануне события, которого он давно ждет и давно боится. Речь о визите президента США Дональда Трампа, который должен начаться завтра.На первый взгляд, ничего особого — Трамп уже не раз посещал Альбион. Причем в последний раз это было совсем недавно, в конце июля, когда он съездил поиграть в гольф в своем же клубе в Шотландии. Но вояж, который предстоит на этой неделе, специфический. Дело в том, что это будет государственный визит, предполагающий особые дипломатические церемонии и обязательный королевский прием.Причем беспрецедентный случай в истории — для Трампа это будет уже второй государственный визит в Британию. Первый состоялся в 2019 году, когда его принимала еще Елизавета II. Никогда ранее ни один глава американского государства не удостаивался таких особых почестей дважды. А Джо Байден, например, не раз подчеркивавший свою кровную ирландскую нелюбовь к Британии, вообще так и не сподобился на подобную церемонию. Трамп же, напротив, очень любит напыщенные приемы в королевских дворцах и соответствующие почести и лично настоял на этом визите.Но вот чего президент США не любит, так это протестов против себя и неудобных вопросов. И вот тут-то перед организаторами его вояжа возникли серьезные проблемы! Дело в том, что государственный визит предполагает посещение как минимум двух городов и выступление перед парламентом. Лондон уже украсился плакатами, на которых местные активисты высказывают, мягко скажем, не самые приятные эпитеты в адрес заокеанского гостя — к примеру, "Дональд Трамп — насильник". И звучат призывы встретить его массовыми протестами, вроде тех, которыми его встречали шесть лет назад, когда в воздух был поднят надувной "бэйби Трамп", что разошлось по всем газетам мира.Организаторы нынешнего визита вынуждены были пойти на хитрость. Во-первых, они закрыли Букингемский дворец на ремонт, чтобы королевский прием состоялся в Виндзорском замке к северо-западу от Лондона. А затем чета Трампов на вертолете будет доставлена сравнительно недалеко — в загородную резиденцию британского премьера Чекерс. Вот вам и второй город для выполнения программы государственного визита! При этом Лондон посещать совсем и не надо. А чтобы не допустить выступления Трампа перед парламентом, визит подгадали аккурат на время отпуска депутатов. Таким образом, если и соберутся протестующие, то американский президент их не увидит.Причем никто особо и не скрывает, что это сделано исключительно ради того, чтобы подлизаться к Трампу. И теперь все боятся, как бы не допустить казуса, который мог бы расстроить гостя. Организатор первого госвизита Трампа в Британию Алан Дункан вспоминает, что тогда было достаточно шепнуть президенту: "О, пожалуйста, не делайте этого, это расстроит королеву". И это работало! Но теперь такие аргументы могут только разозлить высокого гостя. Для его ублажения разработан хитрый план, согласно которому первой леди США займется принцесса Кейт, а за расположение Трампа будет отвечать супруга Кира Стармера.Правда, в этом продуманном расписании есть одна досадная прореха, которую никак не заделать! Государственный визит предусматривает финальную пресс-конференцию. И вот тут-то британские организаторы ожидают главную проблему, которую уже анонсирует лейбористская пресса. The Observer не сомневается, что обязательно возникнет вопрос об увольнении скандального посла Британии в США лорда Питера Мендельсона, замазанного особыми связями с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. Газета пишет: "После нескольких месяцев британского раболепия и лести, которые помогли Стармеру расположить Трампа к себе, стабильность отношений между Великобританией и США может зависеть от того, взорвется ли Трамп от вопроса об Эпштейне, после чего в ярости сядет на борт Air Force One".Скандал с отставкой посла сейчас гремит во всех СМИ Британии. О тесных связях Мендельсона с Эпштейном было известно и раньше, но на прошлой неделе вскрылись новые фотографии и переписка этих двух деятелей, которые поставили крест на карьере лорда. Оказалось, что британский лейборист выражал полную поддержку своему американскому другу-извращенцу даже после приговора за сексуальные связи с несовершеннолетними. Причем вполне резонно добавлял: "В Британии такое было бы невозможно!" Лорд по своему опыту прекрасно знает, что сильным мира сего в его стране простительно все.Стармер до последнего отказывался увольнять посла. Мало того, сейчас выясняется, что, назначая его, британский премьер был заранее предупрежден о содержании этой переписки и возможных последствиях скандального назначения. А потому вполне объяснима буря, которая зарождается внутри Лейбористской партии. Газета The Guardian прямо пишет о том, что депутаты от партии Стармера уже активно плетут заговор с целью начать протестный "марш Мендельсона" и сковырнуть своего босса. И единственное, что их останавливает, — это отсутствие кандидатуры, которая смогла бы объединить заговорщиков.Но и замена уже маячит на горизонте. The Daily Telegraph выяснила, что мэр Манчестера Энди Бернхем вовсю готовит кампанию для замены Кира Стармера по итогам следующих выборов. Вот только доживет ли премьер Британии на своем посту до парламентских выборов — это большой вопрос. Судя по тому, как он вляпывается в один скандал за другим, карьера его может закончиться гораздо раньше.Неудивительно, что в Лондоне так переживают по поводу предстоящего на этой неделе визита Трампа. Тот умеет генерировать скандалы там, где их никто не ждет.

