СМИ обратили внимание на рекордное число участников протестов в Лондоне
Guardian: протесты в Лондоне привлекли рекордное количество участников
© Getty Images / Lucy North - PA ImagesАкция "Соединим королевство" в Лондоне
© Getty Images / Lucy North - PA Images
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зарубежные СМИ вечером в субботу освещают массовые протесты сторонников правых сил в Лондоне, указывая на рекордное для таких акций число участников, обдумывание вопроса национальной идентичности и привлечение международного внимания к ситуации.
Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек. Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступали против ограничения миграции.
Издание Standard обратило внимание, что власти направили около тысячи полицейских для обеспечения порядка. В ходе протестов происходили столкновения с полицией.
"Напряженность усилилась из-за "контрдемонстрации", в которой приняли участие около 5 тысяч человек", - пишет испанская газета Mundo.
Британская Guardian отметила, что акция привлекла рекордное количество людей, а число участников намного превысило ожидания полиции, что привело к "напряженным, а иногда и ожесточенным столкновениям".
"Акция "Соединим королевство" состоялась на фоне роста национализма в Соединенном Королевстве, лидирования крайне-правой партии в опросах и убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка… люди сошлись в британской столице в субботу, что, как ожидается, станет самой крупнейшей правой акцией протеста в стране за десятилетия", - посчитал американский телеканал NBC.
Индийский журнал India Today отметил, что многие участники приводили с собой даже детей. Издание также предположило, что "марш символизировал кульминацию крайне напряженного лета в Великобритании", во время которого проходили протесты, в том числе у гостиниц, где размещают мигрантов.
"Прибыли они со всех уголков страны, неся флаги и баннеры, а также гордость (или же гнев) в своих сердцах", - написала газета Daily Mail, отметив, что, хоть Томми Робинсон и не всем по душе, он и его сторонники смогли выразить чувства, с которыми столкнулись уже многие жители Британии.
СМИ, как британские, так и американская газета New York Times, обратили внимание на участие американского предпринимателя Илона Маска на протестах. Выступая онлайн на акции, бизнесмен призвал распустить британский парламент и провести досрочные выборы в стране.
New York Times посчитала, что Маск стал "самой большой достопримечательностью демонстраций" и привлек множество людей.
"Демонстрация в Лондоне, вероятно, накалит споры о национальной идентичности, свободе слова и политической поляризации", - резюмировало американское издание Newsweek.
Политолог назвал причину демонстраций в Лондоне
Вчера, 22:25