Британия направит истребители в Польшу, подтвердил Стармер
20:53 15.09.2025
Британия направит истребители в Польшу, подтвердил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник подтвердил, что Лондон намерен направить истребители в Польшу в рамках операции НАТО "Восточный страж". РИА Новости, 15.09.2025
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник подтвердил, что Лондон намерен направить истребители в Польшу в рамках операции НАТО "Восточный страж". В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. "Да... сегодня мы объявляем, что мы развернем дополнительные воздушные силы в Польше", - заявил Стармер в ходе интервью телеканалу Channel 4 в ответ на соответствующий вопрос. Премьер отметил, что лидеры стран НАТО обсудили ответ на инцидент в Польше. В частности, Стармер заявил, что обсудил инцидент с польским президентом Каролем Навроцким на прошлой неделе. Позже британское министерство обороны опубликовало заявление, согласно которому Лондон направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся на базе ВВС Конингсби в графстве Линкольншир. Истребители начнут совершать полеты над Польшей уже в ближайшие дни, заявили в МО. Заправлять "Тайфуны" будут самолеты-заправщики Airbus Voyager, которые базируются на базе ВВС Британии Брайз Нортон.Помимо истребителей Королевских ВВС полеты над Польшей будут осуществлять датские истребители F-16, французские истребители Rafale и немецкие "Тайфуны", отмечается в заявлении МО."Эти миссии по воздушной обороне в Польше повысят безопасность воздушного пространства НАТО и не повлияют на существующие обязательства Королевских ВВС, включая защиту воздушного пространства Великобритании", - говорится в документе.Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник подтвердил, что Лондон намерен направить истребители в Польшу в рамках операции НАТО "Восточный страж".
В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше.
"Да... сегодня мы объявляем, что мы развернем дополнительные воздушные силы в Польше", - заявил Стармер в ходе интервью телеканалу Channel 4 в ответ на соответствующий вопрос.
Премьер отметил, что лидеры стран НАТО обсудили ответ на инцидент в Польше. В частности, Стармер заявил, что обсудил инцидент с польским президентом Каролем Навроцким на прошлой неделе.
Позже британское министерство обороны опубликовало заявление, согласно которому Лондон направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся на базе ВВС Конингсби в графстве Линкольншир. Истребители начнут совершать полеты над Польшей уже в ближайшие дни, заявили в МО. Заправлять "Тайфуны" будут самолеты-заправщики Airbus Voyager, которые базируются на базе ВВС Британии Брайз Нортон.
Помимо истребителей Королевских ВВС полеты над Польшей будут осуществлять датские истребители F-16, французские истребители Rafale и немецкие "Тайфуны", отмечается в заявлении МО.
"Эти миссии по воздушной обороне в Польше повысят безопасность воздушного пространства НАТО и не повлияют на существующие обязательства Королевских ВВС, включая защиту воздушного пространства Великобритании", - говорится в документе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
