В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Гусев отметил, что силы ПВО наготове.

