МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш

МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш - РИА Новости, 15.09.2025

МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш

МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову в связи с якобы нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, причем в РФ не раз... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:11:00+03:00

2025-09-15T15:11:00+03:00

2025-09-15T15:11:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову в связи с якобы нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, причем в РФ не раз отмечали, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. "Послу Митрофановой передали письменный демарш, в котором Республика Болгария самым категорическим образом осуждает преднамеренное нарушение воздушного пространства Польши", - утверждается в коммюнике болгарского дипломатического ведомства. Как отмечается, Болгария выразила полную солидарность с Польшей как своим союзником и партнером. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

