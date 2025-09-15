Рейтинг@Mail.ru
МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/bolgariya-2042038458.html
МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш
МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш - РИА Новости, 15.09.2025
МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш
МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову в связи с якобы нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, причем в РФ не раз... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:11:00+03:00
2025-09-15T15:11:00+03:00
в мире
россия
польша
элеонора митрофанова
мария захарова
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129888/54/1298885489_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_36166235d09f8419c3c3703552610709.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову в связи с якобы нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, причем в РФ не раз отмечали, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. "Послу Митрофановой передали письменный демарш, в котором Республика Болгария самым категорическим образом осуждает преднамеренное нарушение воздушного пространства Польши", - утверждается в коммюнике болгарского дипломатического ведомства. Как отмечается, Болгария выразила полную солидарность с Польшей как своим союзником и партнером. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250915/mid-2042030110.html
https://ria.ru/20250914/polsha-2041818584.html
https://ria.ru/20250914/konsultatsii-2041759811.html
россия
польша
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129888/54/1298885489_112:0:1937:1369_1920x0_80_0_0_c963c99025c1ad2a4945e08208f84b64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, элеонора митрофанова, мария захарова, болгария
В мире, Россия, Польша, Элеонора Митрофанова, Мария Захарова, Болгария
МИД Болгарии передал российскому послу письменный демарш

МИД Болгарии вызвал российского посла и передал ей письменный демарш

© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Flickr / Alex Lovell-Troy
Флаг Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову в связи с якобы нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, причем в РФ не раз отмечали, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
"Послу Митрофановой передали письменный демарш, в котором Республика Болгария самым категорическим образом осуждает преднамеренное нарушение воздушного пространства Польши", - утверждается в коммюнике болгарского дипломатического ведомства.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
МИД Британии вызвал российского посла
14:20
Как отмечается, Болгария выразила полную солидарность с Польшей как своим союзником и партнером.
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ
Вчера, 12:51
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Польша не готова к консультациям по инциденту с БПЛА, сообщил Ульянов
Вчера, 01:05
 
В миреРоссияПольшаЭлеонора МитрофановаМария ЗахароваБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала