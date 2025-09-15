https://ria.ru/20250915/beglov-2042097698.html

Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке

Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке

Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства одобрен проект "дорожной карты" по достижению целевого значения показателя "Качество окружающей среды", установленного указом президента РФ. В соответствии с указом главы государства, экологическое благополучие - одна из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Правительством России утвержден единый для всех регионов показатель качества окружающей среды. На период до 2030 года он установлен на уровне в 104,36%. В прошлом году в Петербурге показатель был превышен на 9,53%. "За последние годы мы добились значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки. Сегодня очистку проходят 99,8% хозяйственно-бытовых стоков. До конца 2030 года Водоканал планирует переключить все прямые выпуски на очистные сооружения. Это позволит достичь 100% очистки коммунальных стоков. В рамках федерального проекта "Вода России" мы приступили комплексному оздоровлению 15 объектов исторической гидросистемы Царского Села. Также мы начали восстановление Суздальских озер", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор отметил, что, согласно оценке Росгидромета, Петербург характеризуется низким уровнем загрязнения воздуха. Все городские котельные используют природный газ. На газе работают более 70% автобусов – в 2023 и 2024 годах Петербург был признан газомоторной столицей России. Планируется также перевести на газ грузовой автотранспорт и туристические автобусы. Расширяется городской парк электробусов: сегодня их 43, до конца года город получит еще 66. Развитию этого вида транспорта будет уделяться особое внимание. Отмечается, что продолжается развитие инфраструктуры для электромобилей: к 2030 году количество зарядных станций должно увеличиться как минимум вдвое. "Петербург выполняет поручение президента по переходу к экономике замкнутого цикла. Особое внимание - дальнейшему развитию системы переработки твердых коммунальных отходов. К 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% отходов, а также уменьшить долю захоронения на полигонах до 50%. Не менее 25% отходов должны быть включены во вторичный оборот. Сейчас мы укладываемся в нормативы", - сказал губернатор. Он отметил, что комплексный подход к решению экологических вопросов уже дал ощутимые результаты. "Петербург вошел в ТОП-20 регионов по качеству окружающей среды. Но природоохранная деятельность требует новых подходов каждый год. Прошу все профильные органы власти продолжить работу по выполнению показателя "Качество окружающей среды", – поручил Беглов.

