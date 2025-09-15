Рейтинг@Mail.ru
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 15.09.2025 (обновлено: 19:26 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/beglov-2042097698.html
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке - РИА Новости, 15.09.2025
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке
Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:25:00+03:00
2025-09-15T19:26:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_947749cf4e4ba77b94a4471045c24265.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства одобрен проект "дорожной карты" по достижению целевого значения показателя "Качество окружающей среды", установленного указом президента РФ. В соответствии с указом главы государства, экологическое благополучие - одна из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Правительством России утвержден единый для всех регионов показатель качества окружающей среды. На период до 2030 года он установлен на уровне в 104,36%. В прошлом году в Петербурге показатель был превышен на 9,53%. "За последние годы мы добились значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки. Сегодня очистку проходят 99,8% хозяйственно-бытовых стоков. До конца 2030 года Водоканал планирует переключить все прямые выпуски на очистные сооружения. Это позволит достичь 100% очистки коммунальных стоков. В рамках федерального проекта "Вода России" мы приступили комплексному оздоровлению 15 объектов исторической гидросистемы Царского Села. Также мы начали восстановление Суздальских озер", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор отметил, что, согласно оценке Росгидромета, Петербург характеризуется низким уровнем загрязнения воздуха. Все городские котельные используют природный газ. На газе работают более 70% автобусов – в 2023 и 2024 годах Петербург был признан газомоторной столицей России. Планируется также перевести на газ грузовой автотранспорт и туристические автобусы. Расширяется городской парк электробусов: сегодня их 43, до конца года город получит еще 66. Развитию этого вида транспорта будет уделяться особое внимание. Отмечается, что продолжается развитие инфраструктуры для электромобилей: к 2030 году количество зарядных станций должно увеличиться как минимум вдвое. "Петербург выполняет поручение президента по переходу к экономике замкнутого цикла. Особое внимание - дальнейшему развитию системы переработки твердых коммунальных отходов. К 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% отходов, а также уменьшить долю захоронения на полигонах до 50%. Не менее 25% отходов должны быть включены во вторичный оборот. Сейчас мы укладываемся в нормативы", - сказал губернатор. Он отметил, что комплексный подход к решению экологических вопросов уже дал ощутимые результаты. "Петербург вошел в ТОП-20 регионов по качеству окружающей среды. Но природоохранная деятельность требует новых подходов каждый год. Прошу все профильные органы власти продолжить работу по выполнению показателя "Качество окружающей среды", – поручил Беглов.
https://ria.ru/20250912/beglov-2041578679.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8625f45a3ff22307db3cb1c588d43dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов, россия
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке

Беглов: Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства одобрен проект "дорожной карты" по достижению целевого значения показателя "Качество окружающей среды", установленного указом президента РФ. В соответствии с указом главы государства, экологическое благополучие - одна из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Правительством России утвержден единый для всех регионов показатель качества окружающей среды. На период до 2030 года он установлен на уровне в 104,36%. В прошлом году в Петербурге показатель был превышен на 9,53%.
"За последние годы мы добились значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки. Сегодня очистку проходят 99,8% хозяйственно-бытовых стоков. До конца 2030 года Водоканал планирует переключить все прямые выпуски на очистные сооружения. Это позволит достичь 100% очистки коммунальных стоков. В рамках федерального проекта "Вода России" мы приступили комплексному оздоровлению 15 объектов исторической гидросистемы Царского Села. Также мы начали восстановление Суздальских озер", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор отметил, что, согласно оценке Росгидромета, Петербург характеризуется низким уровнем загрязнения воздуха. Все городские котельные используют природный газ. На газе работают более 70% автобусов – в 2023 и 2024 годах Петербург был признан газомоторной столицей России. Планируется также перевести на газ грузовой автотранспорт и туристические автобусы. Расширяется городской парк электробусов: сегодня их 43, до конца года город получит еще 66. Развитию этого вида транспорта будет уделяться особое внимание.
Отмечается, что продолжается развитие инфраструктуры для электромобилей: к 2030 году количество зарядных станций должно увеличиться как минимум вдвое.
"Петербург выполняет поручение президента по переходу к экономике замкнутого цикла. Особое внимание - дальнейшему развитию системы переработки твердых коммунальных отходов. К 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% отходов, а также уменьшить долю захоронения на полигонах до 50%. Не менее 25% отходов должны быть включены во вторичный оборот. Сейчас мы укладываемся в нормативы", - сказал губернатор.
Он отметил, что комплексный подход к решению экологических вопросов уже дал ощутимые результаты. "Петербург вошел в ТОП-20 регионов по качеству окружающей среды. Но природоохранная деятельность требует новых подходов каждый год. Прошу все профильные органы власти продолжить работу по выполнению показателя "Качество окружающей среды", – поручил Беглов.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Беглов: Петербург активно работает над реализацией нацпроекта "Семья"
12 сентября, 23:36
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала