https://ria.ru/20250915/beglov-2042097698.html
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке - РИА Новости, 15.09.2025
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке
Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:25:00+03:00
2025-09-15T19:25:00+03:00
2025-09-15T19:26:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_947749cf4e4ba77b94a4471045c24265.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства одобрен проект "дорожной карты" по достижению целевого значения показателя "Качество окружающей среды", установленного указом президента РФ. В соответствии с указом главы государства, экологическое благополучие - одна из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Правительством России утвержден единый для всех регионов показатель качества окружающей среды. На период до 2030 года он установлен на уровне в 104,36%. В прошлом году в Петербурге показатель был превышен на 9,53%. "За последние годы мы добились значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки. Сегодня очистку проходят 99,8% хозяйственно-бытовых стоков. До конца 2030 года Водоканал планирует переключить все прямые выпуски на очистные сооружения. Это позволит достичь 100% очистки коммунальных стоков. В рамках федерального проекта "Вода России" мы приступили комплексному оздоровлению 15 объектов исторической гидросистемы Царского Села. Также мы начали восстановление Суздальских озер", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор отметил, что, согласно оценке Росгидромета, Петербург характеризуется низким уровнем загрязнения воздуха. Все городские котельные используют природный газ. На газе работают более 70% автобусов – в 2023 и 2024 годах Петербург был признан газомоторной столицей России. Планируется также перевести на газ грузовой автотранспорт и туристические автобусы. Расширяется городской парк электробусов: сегодня их 43, до конца года город получит еще 66. Развитию этого вида транспорта будет уделяться особое внимание. Отмечается, что продолжается развитие инфраструктуры для электромобилей: к 2030 году количество зарядных станций должно увеличиться как минимум вдвое. "Петербург выполняет поручение президента по переходу к экономике замкнутого цикла. Особое внимание - дальнейшему развитию системы переработки твердых коммунальных отходов. К 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% отходов, а также уменьшить долю захоронения на полигонах до 50%. Не менее 25% отходов должны быть включены во вторичный оборот. Сейчас мы укладываемся в нормативы", - сказал губернатор. Он отметил, что комплексный подход к решению экологических вопросов уже дал ощутимые результаты. "Петербург вошел в ТОП-20 регионов по качеству окружающей среды. Но природоохранная деятельность требует новых подходов каждый год. Прошу все профильные органы власти продолжить работу по выполнению показателя "Качество окружающей среды", – поручил Беглов.
https://ria.ru/20250912/beglov-2041578679.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8625f45a3ff22307db3cb1c588d43dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, россия
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке
Беглов: Петербург добился значительных успехов по всей природоохранной повестке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург за последние годы добился значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства одобрен проект "дорожной карты" по достижению целевого значения показателя "Качество окружающей среды", установленного указом президента РФ. В соответствии с указом главы государства, экологическое благополучие - одна из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Правительством России утвержден единый для всех регионов показатель качества окружающей среды. На период до 2030 года он установлен на уровне в 104,36%. В прошлом году в Петербурге показатель был превышен на 9,53%.
"За последние годы мы добились значительных успехов по всем направлениям природоохранной повестки. Сегодня очистку проходят 99,8% хозяйственно-бытовых стоков. До конца 2030 года Водоканал планирует переключить все прямые выпуски на очистные сооружения. Это позволит достичь 100% очистки коммунальных стоков. В рамках федерального проекта "Вода России" мы приступили комплексному оздоровлению 15 объектов исторической гидросистемы Царского Села. Также мы начали восстановление Суздальских озер", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор отметил, что, согласно оценке Росгидромета, Петербург характеризуется низким уровнем загрязнения воздуха. Все городские котельные используют природный газ. На газе работают более 70% автобусов – в 2023 и 2024 годах Петербург был признан газомоторной столицей России. Планируется также перевести на газ грузовой автотранспорт и туристические автобусы. Расширяется городской парк электробусов: сегодня их 43, до конца года город получит еще 66. Развитию этого вида транспорта будет уделяться особое внимание.
Отмечается, что продолжается развитие инфраструктуры для электромобилей: к 2030 году количество зарядных станций должно увеличиться как минимум вдвое.
"Петербург выполняет поручение президента по переходу к экономике замкнутого цикла. Особое внимание - дальнейшему развитию системы переработки твердых коммунальных отходов. К 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% отходов, а также уменьшить долю захоронения на полигонах до 50%. Не менее 25% отходов должны быть включены во вторичный оборот. Сейчас мы укладываемся в нормативы", - сказал губернатор.
Он отметил, что комплексный подход к решению экологических вопросов уже дал ощутимые результаты. "Петербург вошел в ТОП-20 регионов по качеству окружающей среды. Но природоохранная деятельность требует новых подходов каждый год. Прошу все профильные органы власти продолжить работу по выполнению показателя "Качество окружающей среды", – поручил Беглов.