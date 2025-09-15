Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье лишили гражданства мужчину, считавшего себя лидером диаспоры
В Приамурье лишили гражданства мужчину, считавшего себя лидером диаспоры
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен – РИА Новости. Выходца из Средней Азии, проживавшего в Свободном, лишили гражданства России за угрозу нацбезопасности, негативное влияние на общество и хулиганство – в драке он откусил оппоненту ухо, сообщает УМВД по Амурской области. "Управлением по вопросам миграции УМВД России по Амурской области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении выходца из Средней Азии. Основанием послужила информация, поступившая из УФСБ России по Амурской области, согласно которой деятельность указанного мужчины, приобретшего гражданство России в 2010 году, негативно влияет на политическую и социальную стабильность в обществе, а также создает угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мигрант позиционировал себя как лидер национальной диаспоры. По данным прокуратуры Приамурья, в декабре 2024 года 30-летний мигрант устроил драку в кафе и в процессе потасовки откусил ухо мужчине. "Обвиняемые находились в кафе в городе Свободном, где, действуя группой лиц, беспричинно, из хулиганских побуждений затеяли драку с посетителями кафе, в процессе которой один из обвиняемых откусил находящемуся в кафе мужчине часть уха", - говорилось в сообщении прокуратуры. Мигранта вместе с братом заключили под стражу на два месяца. "В декабре прошлого года в город Свободном указанный гражданин был задержан оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД региона и сотрудниками УФСБ России по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время злоумышленник привлекается к уголовной ответственности, находится в следственном изоляторе", - добавили в УМВД. Правонарушитель снят с регистрационного учёта по месту жительства, а выданный ему паспорт гражданина Российской Федерации признан недействительным, уточнили в УМВД.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен – РИА Новости. Выходца из Средней Азии, проживавшего в Свободном, лишили гражданства России за угрозу нацбезопасности, негативное влияние на общество и хулиганство – в драке он откусил оппоненту ухо, сообщает УМВД по Амурской области.
"Управлением по вопросам миграции УМВД России по Амурской области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении выходца из Средней Азии. Основанием послужила информация, поступившая из УФСБ России по Амурской области, согласно которой деятельность указанного мужчины, приобретшего гражданство России в 2010 году, негативно влияет на политическую и социальную стабильность в обществе, а также создает угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации Азербайджан-Урал Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Суд продлил арест сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале
9 сентября, 15:37
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мигрант позиционировал себя как лидер национальной диаспоры. По данным прокуратуры Приамурья, в декабре 2024 года 30-летний мигрант устроил драку в кафе и в процессе потасовки откусил ухо мужчине.
"Обвиняемые находились в кафе в городе Свободном, где, действуя группой лиц, беспричинно, из хулиганских побуждений затеяли драку с посетителями кафе, в процессе которой один из обвиняемых откусил находящемуся в кафе мужчине часть уха", - говорилось в сообщении прокуратуры.
Мигранта вместе с братом заключили под стражу на два месяца.
"В декабре прошлого года в город Свободном указанный гражданин был задержан оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД региона и сотрудниками УФСБ России по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время злоумышленник привлекается к уголовной ответственности, находится в следственном изоляторе", - добавили в УМВД.
Правонарушитель снят с регистрационного учёта по месту жительства, а выданный ему паспорт гражданина Российской Федерации признан недействительным, уточнили в УМВД.
Шахин Шыхлински - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск
30 июля, 11:13
 
