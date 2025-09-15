https://ria.ru/20250915/azija-2042054055.html

В Приамурье лишили гражданства мужчину, считавшего себя лидером диаспоры

В Приамурье лишили гражданства мужчину, считавшего себя лидером диаспоры - РИА Новости, 15.09.2025

В Приамурье лишили гражданства мужчину, считавшего себя лидером диаспоры

Выходца из Средней Азии, проживавшего в Свободном, лишили гражданства России за угрозу нацбезопасности, негативное влияние на общество и хулиганство – в драке... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T16:16:00+03:00

2025-09-15T16:16:00+03:00

2025-09-15T16:16:00+03:00

происшествия

россия

амурская область

свободный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен – РИА Новости. Выходца из Средней Азии, проживавшего в Свободном, лишили гражданства России за угрозу нацбезопасности, негативное влияние на общество и хулиганство – в драке он откусил оппоненту ухо, сообщает УМВД по Амурской области. "Управлением по вопросам миграции УМВД России по Амурской области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении выходца из Средней Азии. Основанием послужила информация, поступившая из УФСБ России по Амурской области, согласно которой деятельность указанного мужчины, приобретшего гражданство России в 2010 году, негативно влияет на политическую и социальную стабильность в обществе, а также создает угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мигрант позиционировал себя как лидер национальной диаспоры. По данным прокуратуры Приамурья, в декабре 2024 года 30-летний мигрант устроил драку в кафе и в процессе потасовки откусил ухо мужчине. "Обвиняемые находились в кафе в городе Свободном, где, действуя группой лиц, беспричинно, из хулиганских побуждений затеяли драку с посетителями кафе, в процессе которой один из обвиняемых откусил находящемуся в кафе мужчине часть уха", - говорилось в сообщении прокуратуры. Мигранта вместе с братом заключили под стражу на два месяца. "В декабре прошлого года в город Свободном указанный гражданин был задержан оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД региона и сотрудниками УФСБ России по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время злоумышленник привлекается к уголовной ответственности, находится в следственном изоляторе", - добавили в УМВД. Правонарушитель снят с регистрационного учёта по месту жительства, а выданный ему паспорт гражданина Российской Федерации признан недействительным, уточнили в УМВД.

https://ria.ru/20250909/sud-2040699042.html

https://ria.ru/20250730/rozysk-2032307786.html

россия

амурская область

свободный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, амурская область, свободный