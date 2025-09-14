Рейтинг@Mail.ru
20:45 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Калужской области составила 42,08 процента
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 18.00 третьего дня голосования, составила 42,08%, сообщил облизбирком. "Проголосовало 327 854 избирателя - 42,08 %. С помощью ДЭГ проголосовало 51 144 избирателя — 89,76 % от количества поданных заявлений", - говорится в сообщении. Итоговая явка на прошлых губернаторских выборах в 2020 году, как озвучивал облизбирком, была 35,39%. Тогда голосование проводилось в один день. На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, россия, калужская область, республика коми, владислав шапша, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Калужская область, Республика Коми, Владислав Шапша, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
© РИА Новости / Илья Наймушин
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 18.00 третьего дня голосования, составила 42,08%, сообщил облизбирком.
"Проголосовало 327 854 избирателя - 42,08 %. С помощью ДЭГ проголосовало 51 144 избирателя — 89,76 % от количества поданных заявлений", - говорится в сообщении.
Итоговая явка на прошлых губернаторских выборах в 2020 году, как озвучивал облизбирком, была 35,39%. Тогда голосование проводилось в один день.
На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР).
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
ПолитикаРоссияКалужская областьРеспублика КомиВладислав ШапшаЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
