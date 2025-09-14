Явка на выборах губернатора Ленинградской области превысила 55 процентов
Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 18.00 составила 55,41%
Информационный центр ЦИК России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 18.00 третьего дня голосования составила 55,41%, сообщил глава региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский.
"Проголосовало 836 282 избирателя, что составило 58,41%", - сказал он на видео в Telegram-канале областного избиркома.
Он добавил, что в настоящий момент в избирком поступило восемь обращений, при этом одно из них - дважды, которое касалось того, что заявителю неудобно было пройти 10 минут до участка. "Одно сообщение о досмотре сотрудниками полиции, но полиция обеспечивает безопасность на участках в рамках своих полномочий", - сказал Лебединский.
Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду").
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.