Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам

МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на участки для голосования по выборам губернатора региона к 18.00 мск, следует из данных региональной избирательной комиссии. "Явка избирателей по состоянию на 18.00 - 34,76% (307 733) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии. Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 18.00 мск составила 30,59% В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").

