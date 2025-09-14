Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам - РИА Новости, 14.09.2025
18:50 14.09.2025
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам
Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на участки для голосования по выборам губернатора региона к 18.00 мск, следует из данных региональной... РИА Новости, 14.09.2025
политика
архангельская область
александр цыбульский
лдпр
кпрф
единая россия
россия
единый день голосования — 2025
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на участки для голосования по выборам губернатора региона к 18.00 мск, следует из данных региональной избирательной комиссии. "Явка избирателей по состоянию на 18.00 - 34,76% (307 733) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии. Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 18.00 мск составила 30,59% В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
архангельская область
россия
политика, архангельская область, александр цыбульский, лдпр, кпрф, единая россия, россия, единый день голосования — 2025
Политика, Архангельская область, Александр Цыбульский, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Россия, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам

Явка на выборах губернатора Архангельской области на 18:00 составила 34,76%

МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на участки для голосования по выборам губернатора региона к 18.00 мск, следует из данных региональной избирательной комиссии.
"Явка избирателей по состоянию на 18.00 - 34,76% (307 733) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии.
Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 18.00 мск составила 30,59%
В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
Политика Архангельская область Александр Цыбульский ЛДПР КПРФ Единая Россия Россия Единый день голосования — 2025
 
 
