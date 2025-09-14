https://ria.ru/20250914/yavka-2041887314.html
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам
Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на участки для голосования по выборам губернатора региона к 18.00 мск, следует из данных региональной... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:50:00+03:00
2025-09-14T18:50:00+03:00
2025-09-14T18:50:00+03:00
политика
архангельская область
александр цыбульский
лдпр
кпрф
единая россия
россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820835_0:0:2711:1524_1920x0_80_0_0_62c855b5f123f0cdb80184ebd3e8f242.jpg
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на участки для голосования по выборам губернатора региона к 18.00 мск, следует из данных региональной избирательной комиссии. "Явка избирателей по состоянию на 18.00 - 34,76% (307 733) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии. Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 18.00 мск составила 30,59% В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820835_0:0:2711:2034_1920x0_80_0_0_5305b2440446ff1908533a0774c805ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, архангельская область, александр цыбульский, лдпр, кпрф, единая россия, россия, единый день голосования — 2025
Политика, Архангельская область, Александр Цыбульский, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Россия, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах главы Архангельской области приблизилась к 35 процентам
Явка на выборах губернатора Архангельской области на 18:00 составила 34,76%