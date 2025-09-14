https://ria.ru/20250914/yavka-2041850851.html

Явка на выборах главы Ленинградской области превысила 54 процента

Явка на выборах главы Ленинградской области превысила 54 процента - РИА Новости, 14.09.2025

Явка на выборах главы Ленинградской области превысила 54 процента

Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 15.00 третьего дня голосования составила 54,49%, сообщила региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T15:42:00+03:00

2025-09-14T15:42:00+03:00

2025-09-14T15:42:00+03:00

политика

россия

ленинградская область

республика коми

александр дрозденко

сергей малинкович

андрей лебедев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041837404_0:214:3078:1945_1920x0_80_0_0_00400c8f96267dc90632858ae15c374c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 15.00 третьего дня голосования составила 54,49%, сообщила региональная избирательная комиссия. "Активность избирателей на выборах Губернатора Ленинградской области по состоянию на 15 часов 14 сентября составила 54,49% (780 065 человек)", - говорится в сообщении. Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"). Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области проходят в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

https://ria.ru/20250914/kobzev-2041849394.html

https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041848875.html

россия

ленинградская область

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, ленинградская область, республика коми, александр дрозденко, сергей малинкович, андрей лебедев, единая россия, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования — 2025