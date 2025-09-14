Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах главы Ленинградской области превысила 54 процента
15:42 14.09.2025
Явка на выборах главы Ленинградской области превысила 54 процента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 15.00 третьего дня голосования составила 54,49%, сообщила региональная избирательная комиссия. "Активность избирателей на выборах Губернатора Ленинградской области по состоянию на 15 часов 14 сентября составила 54,49% (780 065 человек)", - говорится в сообщении. Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"). Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области проходят в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области на 15.00 третьего дня голосования составила 54,49%, сообщила региональная избирательная комиссия.
"Активность избирателей на выборах Губернатора Ленинградской области по состоянию на 15 часов 14 сентября составила 54,49% (780 065 человек)", - говорится в сообщении.
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
12 сентября, 00:11
Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду").
Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области проходят в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек.
Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области
Вчера, 15:33
Вчера, 15:33
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
Вчера, 15:29
Вчера, 15:29
 
