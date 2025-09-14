https://ria.ru/20250914/vybory-2041927839.html
На выборах в Курской области не зафиксировали ни одного нарушения
На выборах в Курской области не зафиксировали ни одного нарушения
На выборах в Курской области не зафиксировали ни одного нарушения
14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На выборах в Курской области не зафиксировано ни одного нарушения и не поступило ни одной жалобы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Приоритетной задачей было — обеспечить безопасность людей. Рад, что не зафиксировано ни одного нарушения и не поступило ни одной жалобы", - написал Хинштейн в Telegram-канале.На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России". Хинштейн лидирует на выборах главы региона с 86,8% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 90,35% протоколов.
На выборах в Курской области не зафиксировали ни одного нарушения
