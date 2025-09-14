Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Тамбовской области Первышов лидирует на выборах губернатора
23:31 14.09.2025 (обновлено: 04:35 15.09.2025)
Врио главы Тамбовской области Первышов лидирует на выборах губернатора
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 54,87% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 8,12% голосов, третьим идет Олег Морозов (ЛДПР) с 4,73%, на четвертой позиции Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,41%, на пятом месте - Елена Семилетова ("Новые люди") с 3,71% голосов.
политика, тамбовская область, цик рф, единый день голосования — 2025, россия, евгений первышов, олег морозов, павел плотников, единая россия, кпрф, лдпр
Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 54,87% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 8,12% голосов, третьим идет Олег Морозов (ЛДПР) с 4,73%, на четвертой позиции Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,41%, на пятом месте - Елена Семилетова ("Новые люди") с 3,71% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
