Врио главы Тамбовской области Первышов лидирует на выборах губернатора
Врио главы Тамбовской области Первышов лидирует на выборах губернатора
2025-09-14T23:31:00+03:00
2025-09-14T23:31:00+03:00
2025-09-15T04:35:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 54,87% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 8,12% голосов, третьим идет Олег Морозов (ЛДПР) с 4,73%, на четвертой позиции Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,41%, на пятом месте - Елена Семилетова ("Новые люди") с 3,71% голосов.
Политика, Тамбовская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Россия, Евгений Первышов, Олег Морозов, Павел Плотников, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
