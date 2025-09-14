https://ria.ru/20250914/vybory-2041925735.html

Врио главы Тамбовской области Первышов лидирует на выборах губернатора

Врио главы Тамбовской области Первышов лидирует на выборах губернатора - РИА Новости, 15.09.2025

Врио главы Тамбовской области Первышов лидирует на выборах губернатора

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-14T23:31:00+03:00

2025-09-14T23:31:00+03:00

2025-09-15T04:35:00+03:00

политика

тамбовская область

цик рф

единый день голосования — 2025

россия

евгений первышов

олег морозов

павел плотников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984429770_0:236:3078:1967_1920x0_80_0_0_f813eb367e122edf5e926797b36a53cd.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 54,87% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 8,12% голосов, третьим идет Олег Морозов (ЛДПР) с 4,73%, на четвертой позиции Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,41%, на пятом месте - Елена Семилетова ("Новые люди") с 3,71% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, тамбовская область, цик рф, единый день голосования — 2025, россия, евгений первышов, олег морозов, павел плотников, единая россия, кпрф, лдпр