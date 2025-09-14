https://ria.ru/20250914/vybory-2041918150.html

Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области

Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области - РИА Новости, 14.09.2025

Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области

Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 65,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T22:22:00+03:00

2025-09-14T22:22:00+03:00

2025-09-14T22:22:00+03:00

политика

архангельская область

александр цыбульский

единая россия

цик рф

лдпр

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951003623_0:87:3028:1790_1920x0_80_0_0_ed6ad1ff942c91dc1891473016e68ee9.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 65,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Мария Харченко (ЛДПР) с 11,75% голосов, на третьем - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,76%, четвертым идет Роман Лябихов (КПРФ) с 4,67%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 4,15%, на шестой - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,88%.

https://ria.ru/20250914/moskva-2041917144.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, архангельская область, александр цыбульский, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025