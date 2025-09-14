https://ria.ru/20250914/vybory-2041918150.html
Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 65,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Мария Харченко (ЛДПР) с 11,75% голосов, на третьем - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,76%, четвертым идет Роман Лябихов (КПРФ) с 4,67%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 4,15%, на шестой - Алексей Буглак (Партия пенсионеров) с 3,88%.
