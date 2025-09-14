Рейтинг@Mail.ru
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области
22:02 14.09.2025 (обновлено: 22:08 14.09.2025)
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,33% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,17% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) – 5,81% голосов, третьим идет Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") - 3,43%, четвертой - Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - За правду") – 3,18%. На пятой позиции оказалась Карина Салихова ("Новые люди") с 2,61% голосов.
единый день голосования — 2025, оренбургская область, политика, евгений солнцев, цик рф, единая россия, кпрф
Единый день голосования — 2025, Оренбургская область, Политика, Евгений Солнцев, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской областиЕвгений Солнцев
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Евгений Солнцев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,33% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,17% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) – 5,81% голосов, третьим идет Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") - 3,43%, четвертой - Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - За правду") – 3,18%. На пятой позиции оказалась Карина Салихова ("Новые люди") с 2,61% голосов.
Единый день голосования — 2025Оренбургская областьПолитикаЕвгений СолнцевЦИК РФЕдиная РоссияКПРФ
 
 
