Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области - РИА Новости, 14.09.2025
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,33% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:02:00+03:00
2025-09-14T22:02:00+03:00
2025-09-14T22:08:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,33% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,17% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) – 5,81% голосов, третьим идет Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") - 3,43%, четвертой - Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - За правду") – 3,18%. На пятой позиции оказалась Карина Салихова ("Новые люди") с 2,61% голосов.
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области с 83,33% голосов