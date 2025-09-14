Рейтинг@Mail.ru
Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 79,69 процента голосов
22:00 14.09.2025 (обновлено: 22:03 14.09.2025)
Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 79,69 процента голосов
единый день голосования — 2025
политика
брянская область
александр богомаз
единая россия
цик рф
кпрф
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,69% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,01% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,6% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 4,87%, четвертым идёт Геннадий Селебин ("Родина") - 3,4%.
брянская область
единый день голосования — 2025, политика, брянская область, александр богомаз, единая россия, цик рф, кпрф
Единый день голосования — 2025, Политика, Брянская область, Александр Богомаз, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
Александр Богомаз. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,69% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,01% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,6% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 4,87%, четвертым идёт Геннадий Селебин ("Родина") - 3,4%.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Солнцев лидирует на выборах главы Оренбургской области
Вчера, 22:02
 
Единый день голосования — 2025ПолитикаБрянская областьАлександр БогомазЕдиная РоссияЦИК РФКПРФ
 
 
