Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 79,69 процента голосов
Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 79,69 процента голосов
2025-09-14T22:00:00+03:00
брянская область
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,69% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,01% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,6% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 4,87%, четвертым идёт Геннадий Селебин ("Родина") - 3,4%.
