https://ria.ru/20250914/vybory-2041915479.html

Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 79,69 процента голосов

Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 79,69 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области с 79,69 процента голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,69% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T22:00:00+03:00

2025-09-14T22:00:00+03:00

2025-09-14T22:03:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

брянская область

александр богомаз

единая россия

цик рф

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483005_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_496c1b4d9861fa072a1c72f8f13f33c3.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,69% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,01% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,6% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 4,87%, четвертым идёт Геннадий Селебин ("Родина") - 3,4%.

https://ria.ru/20250914/vybory-2041915743.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, политика, брянская область, александр богомаз, единая россия, цик рф, кпрф