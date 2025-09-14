Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,83 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
21:40 14.09.2025 (обновлено: 21:47 14.09.2025)
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,83 процента голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,64% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,3% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 4,22%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") - 2,54%.
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевВрио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская"
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,64% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,3% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 4,22%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") - 2,54%.
Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента
