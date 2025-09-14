https://ria.ru/20250914/vybory-2041912522.html

Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,83 процента голосов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,64% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,3% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 4,22%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") - 2,54%.

