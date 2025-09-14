https://ria.ru/20250914/vybory-2041903607.html

Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 88,56 процента голосов

Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 88,56 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 88,56 процента голосов

Действующий глава Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 88,56% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:41:00+03:00

2025-09-14T20:41:00+03:00

2025-09-14T20:49:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

калужская область

россия

единая россия

владислав шапша

лдпр

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 88,56% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,08% голосов, третьим идет – Степан Опарышев (ЛДПР) с 2,54%, четвертым – Иван Родин (Партия пенсионеров) с 2,12%, на пятой позиции оказался Николай Яшкин (КПРФ) с 1,69%.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, политика, калужская область, россия, единая россия, владислав шапша, лдпр, кпрф