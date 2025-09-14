https://ria.ru/20250914/vybory-2041903607.html
Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 88,56 процента голосов
Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 88,56 процента голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 88,56% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,08% голосов, третьим идет – Степан Опарышев (ЛДПР) с 2,54%, четвертым – Иван Родин (Партия пенсионеров) с 2,12%, на пятой позиции оказался Николай Яшкин (КПРФ) с 1,69%.
