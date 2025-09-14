https://ria.ru/20250914/vybory-2041901678.html

Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области

Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области - РИА Новости, 14.09.2025

Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах губернатора региона с 82,34% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,1% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Лебедев с 11,03% голосов, третьим идет Сергей Лисовский – 2,9%. На четвёртом и пятом местах - Сергей Малинкович и Игорь Новиков с 1,78% и 1,5% соответственно.

