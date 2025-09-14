https://ria.ru/20250914/vybory-2041901678.html
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области - РИА Новости, 14.09.2025
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах губернатора региона с 82,34% голосов
2025-09-14T20:36:00+03:00
2025-09-14T20:36:00+03:00
2025-09-14T20:47:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
ленинградская область
александр дрозденко
сергей лисовский
цик рф
андрей лебедев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах губернатора региона с 82,34% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,1% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Лебедев с 11,03% голосов, третьим идет Сергей Лисовский – 2,9%. На четвёртом и пятом местах - Сергей Малинкович и Игорь Новиков с 1,78% и 1,5% соответственно.
ленинградская область
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области с 82,34% голосов