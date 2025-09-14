Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
20:36 14.09.2025 (обновлено: 20:47 14.09.2025)
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области - РИА Новости, 14.09.2025
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах губернатора региона с 82,34% голосов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 14.09.2025
единый день голосования — 2025
политика
ленинградская область
александр дрозденко
сергей лисовский
цик рф
андрей лебедев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах губернатора региона с 82,34% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,1% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Лебедев с 11,03% голосов, третьим идет Сергей Лисовский – 2,9%. На четвёртом и пятом местах - Сергей Малинкович и Игорь Новиков с 1,78% и 1,5% соответственно.
ленинградская область
единый день голосования — 2025, политика, ленинградская область, александр дрозденко, сергей лисовский, цик рф, андрей лебедев
Единый день голосования — 2025, Политика, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Сергей Лисовский, ЦИК РФ, Андрей Лебедев
Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области

Дрозденко лидирует на выборах главы Ленинградской области с 82,34% голосов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лидирует на выборах губернатора региона с 82,34% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,1% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Лебедев с 11,03% голосов, третьим идет Сергей Лисовский – 2,9%. На четвёртом и пятом местах - Сергей Малинкович и Игорь Новиков с 1,78% и 1,5% соответственно.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
