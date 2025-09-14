https://ria.ru/20250914/vybory-2041877546.html
Явка в Пермском крае составила 46,29 процента
Явка избирателей на выборах губернатора в Пермском крае на 18.00 (16.00 мск) воскресенья составила 46,29%, сообщил крайизбирком.
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Пермском крае на 18.00 (16.00 мск) воскресенья составила 46,29%, сообщил крайизбирком. "По состоянию на 18.00 (16.00 мск), средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 46,29% или 913 238 избирателей, что превосходит аналогичные показатели выборов губернатора Пермского края не только 2020-го, но и 2017 годов", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора региона проводится в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя региона претендуют пять кандидатов: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева ("Российские пенсионеры за социальную справедливость"), действующий глава края Дмитрий Махонин (от "Единой России"), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов ("Новые люди").
