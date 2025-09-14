https://ria.ru/20250914/vybory-2041877546.html

Явка в Пермском крае составила 46,29 процента

Явка в Пермском крае составила 46,29 процента - РИА Новости, 14.09.2025

Явка в Пермском крае составила 46,29 процента

Явка избирателей на выборах губернатора в Пермском крае на 18.00 (16.00 мск) воскресенья составила 46,29%, сообщил крайизбирком. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:47:00+03:00

2025-09-14T17:47:00+03:00

2025-09-14T18:12:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

пермский край

дмитрий махонин

кпрф

лдпр

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041612634_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_2248ba5070eee7f75167cde5e2420692.jpg

ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Пермском крае на 18.00 (16.00 мск) воскресенья составила 46,29%, сообщил крайизбирком. "По состоянию на 18.00 (16.00 мск), средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 46,29% или 913 238 избирателей, что превосходит аналогичные показатели выборов губернатора Пермского края не только 2020-го, но и 2017 годов", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора региона проводится в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя региона претендуют пять кандидатов: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева ("Российские пенсионеры за социальную справедливость"), действующий глава края Дмитрий Махонин (от "Единой России"), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов ("Новые люди").

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, политика, пермский край, дмитрий махонин, кпрф, лдпр, единая россия