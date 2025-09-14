Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Калужской области составила 39,31 процента
17:10 14.09.2025 (обновлено: 17:37 14.09.2025)
Явка на выборах в Калужской области составила 39,31 процента
Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 15.00 третьего дня голосования, составила 39,31%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 14.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 15.00 третьего дня голосования, составила 39,31%, сообщил облизбирком. "Проголосовали 306 321 избиратель - 39,31 %. С помощью ДЭГ проголосовали 50 538 избирателей — 88,69 % от количества поданных заявлений", - говорится в сообщении. Итоговая явка на прошлых губернаторских выборах в 2020 году, как озвучивал облизбирком, была 35,39 %. Тогда голосование проводилось в один день. На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Явка на выборах в Калужской области составила 39,31 процента

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области, по данным на 15.00 третьего дня голосования, составила 39,31%, сообщил облизбирком.
"Проголосовали 306 321 избиратель - 39,31 %. С помощью ДЭГ проголосовали 50 538 избирателей — 88,69 % от количества поданных заявлений", - говорится в сообщении.
Итоговая явка на прошлых губернаторских выборах в 2020 году, как озвучивал облизбирком, была 35,39 %. Тогда голосование проводилось в один день.
На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР).
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Появились предварительные итоги губернаторских выборов в девяти регионах
Заголовок открываемого материала