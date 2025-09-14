https://ria.ru/20250914/vybory-2041767218.html

В ЕАО явка на выборах губернатора составила 67,34 процента

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) на третий день голосования к 10.00 (3.00 мск) составила 67,34%, избирательные участки посетил 78541 человек, сообщает избирательная комиссия региона. Избирательная комиссия ЕАО в субботу объявила, что явка на выборах губернатора к 20.00 (13.00 мск) составила 66,48%, избирательные участки посетили 77495 человек. "По состоянию на 14 сентября 2025 на 10.00 (3.00 мск) проголосовал... 78541 (67,34%) избиратель", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома. Как уточнила комиссия, в Биробиджане проголосовали 36497 (64,88%) избирателей, в Биробиджанском районе - 6417 (74,64%) избирателей, в Ленинском районе - 6453 (66,31%) избирателя, в Облученском районе - 12023 (66,16%) избирателя, в Октябрьском районе - 4287 (68,67%) избирателей, в Смидовичском районе - 12864 (72,91%) избирателя. Кандидаты на пост губернатора - врио главы региона Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

